Zaira Nara se refirió a su vínculo con Wanda en medio del escándalo con Icardi
La modelo se refirió a los escándalos de su familia y también habló de su situación sentimental.
Zaira Nara se refirió a los escándalos que protagoniza su hermana en el marco de su separación con Mauro Icardi, aunque intentó diferenciarse de Wanda: «Yo no me involucro públicamente con este tipo de temas. No está en mí dar un móvil hablando de Wanda ni de ninguno de sus asuntos privados».
Zaira Nara: «No puedo controlar a mi hermana»
«Somos muy unidas. La aconsejo en todo lo que ella me pide consejo. Después, el día a día, las reacciones, no las puedo controlar. Cada uno sabe lo que siente y hay momentos que, por más que uno pida consejos, sabe lo que le pasa adentro. No puedo cuidarla mucho más de lo que hago. Pero hablamos 24/7, conteniéndonos como hermanas», aclaró Zaira.
“Entiendo que cada movimiento de mi hermana es noticia. Me pasa a mí y con cualquier tema y a uno le termina generando eso. Entiendo a los medios, trabajé en los medios toda mi vida. Pero yo también soy persona y sé hasta dónde es mi límite y cuándo decir: ‘Hasta acá sí o no’”, agregó.
«Cada una se maneja como le gusta y como puede. Dada las circunstancias hay veces que te pasa algo y de repente estás enojada y decís lo que sea. Nos puede pasar a cualquiera de las dos. Esto no es consensuado, es una actitud que yo tomo frente a algo que está tan expuesto. Ojalá que algún día se termine por el bien de los chicos que están involucrados en todo esto”, opinó Zaira.
La modelo remarcó que a ella no le gusta mostrar tanto su intimidad y desmintió haber tenido un romance con Nicolás Furtado: “Aprendí a resguardarme lo más posible. Nada que ver la verdad. Entiendo que estoy soltera, justo estábamos con Caro (por Pampita) en una fiesta de las que siempre te piden fotos y nos hacemos fotos. Me parece que si hubiera algo para esconder no me hubiera hecho fotos”.
Sobre Facundo Pieres, aclaró: “No corté todo tipo de vínculo, seguimos teniendo excelente comunicación. Pero estoy sola. Quiero muchísimo a su familia. La verdad generé un vínculo muy lindo con toda su familia. No es tan fácil olvidarse de alguien cuando hubo tanto cariño».
