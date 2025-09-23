El pedido desesperado de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina

Daniela Celis vive un momento muy angustiante desde que su ex, Thiago Medina, sufrió un accidente con su moto. Este lunes, volvió a subir un video a sus redes sociales para agradecer por el acompañamiento y para pedir más apoyo.

Daniela Celis habló entre lágrimas y pidió rezar por Thiago Medina

«Pensé mucho en hacer este video o no y la verdad es que yo necesito hacerlo porque quiero agradecerles a todos ustedes que oran, que prenden velitas, que me mandan fuerzas. Que sé que están con nosotros, con la familia de Thiago, con las nenas, orando y rezando por él y por su evolución», expresó la exparticipante de Gran Hermano.

«Quiero hacerles un pedido desde lo más profundo de mi corazón. Thiago tiene los órganos, los más afectos son sus pulmones y no sé específicamente qué está pasando, no puedo trasmitirles con las palabras porque no sé lo que es. Yo necesito que sanen esos pulmones para que él pueda estar lo más pronto posible con nosotras», continuó.

«Creo y sé que los milagros existen y sé que es mucha fe de todos y vamos a lograrlo. Vengo a pedir que recemos y oremos por los pulmones de Thiago», dijo Daniela Celis.

Antes del video, Pestañela puso en sus redes sociales un posteo donde hablaba de las novedades sobre la salud de Thiago, luego de la cirugía a la que fue sometido: «Continúa con respirador, sedado, en terapia intensiva, sigue con antibióticos… El foco está en sus pulmones».