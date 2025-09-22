Hace instantes se conoció cuál es el estado de salud actual del influencer, que se encuentra en terapia intensiva hace 10 días. Enterate acá cómo se encuentra tras la segunda operación torácica que se le realizó.

Preocupante información sobre la salud de Thiago Medina: ¿Qué pasó?

El viernes 12 de septiembre, Thiago Medina sufrió un grave accidente en su moto. El ex Gran Hermano se encuentra en terapia intensiva y con pronóstico reservado. A lo largo de estos días, se le han realizado dos operaciones, para reconstruir la parrilla costal, que se vio afectada tras el choque.

Este lunes, en el programa A la Barbarossa, la panelista Pía Shaw brindó detalles sobre la salud del influencer: «Lamentablemente, volvió la fiebre. Están buscando nuevos antibióticos». Aunque, aclaró que «Thiago continúa con los parámetros estables en presión y frecuencia cardíaca«.

Luego, la periodista reveló que «los órganos más afectados y sensibles son los pulmones. Él está intubado para poder respirar«, enfatizó. A su vez, contó que el parte médico de este lunes se conocerá en unas horas.

En la última actualización del estado de salud, que se dio a conocer este domingo por la tarde, el Ministerio de Salud de Buenos Aires aclaró cómo reaccionó Thiago a la operación: «Presenta estabilidad luego de que fuera intervenido durante cuatro horas y media«. Además, agregaron que «se mantuvo hemodinámicamente estable durante el procedimiento y no presentó complicaciones«.

El fuerte mensaje de la familia de Thiago Medina al conductor que lo chocó: ¿Qué dijeron?

El pasado jueves, la familia de Thiago Medina le habló al conductor del auto que chocó al influencer. Tras el suceso, se conoció que el hombre se siente muy culpable y desea acercarse al entorno del ex Gran Hermano.

Por esta razón, en el programa A la Barbarossa, de Telefe, le preguntaron a los hermanos de Thiago cuál sería su reacción si el hombre quisiera acercarse a ellos: «Nosotros no vamos a hacer ningún quilombo. Queremos conocerlo para que no se sienta asustado. Nosotros estamos acá», resaltó uno de los familiares.

«Estamos dispuestos a recibirlo. Sabemos que no tuvo intención de lastimarlo. Los accidentes pasan y gracias a Dios Thiago la puede contar, por ahora. Se va a mejorar y lo estamos esperando», añadió desde la comprensión.