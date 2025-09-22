Daniela Celis pidió por la salud de Thiago Medina con un emotivo video: “Te lo imploro”

Daniela Celis recordó a su expareja Thiago Medina con un emotivo video de hace un año y pidió a Dios por su pronta recuperación. El exparticipante de Gran Hermano se encuentra peleando por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno, tras protagonizar un violento choque con su moto el pasado viernes 12 de septiembre 2025. Los detalles.

Daniela Celis pidió por la salud de Thiago Medina

A través de sus historias de Instagram, Daniela Celis publicó un video de Thiago Medina ingresando a la casa que compartían cuando eran pareja con un gran ramo de flores amarillas para ella y dos para sus hijas. Sobre él escribió: “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre. Te lo imploro”.

“Un día como hoy, el año pasado”, agregó sobre el momento que compartió con sus seguidores de cuando eran pareja. Horas antes, había actualizado el estado de salud de Thiago, mencionando que a raíz de la última cirugía, se encuentra estable, sedado y con asistencia respiratoria mecánica, sin necesidad de drogas para la presión.

Sin embargo, reveló que el órgano “más afectado” son sus pulmones y que su evolución es “un día a día”.

Daniela Celis publicó un recuerdo de Thiago Medina con sus hijas, a casi diez días de su accidente. pic.twitter.com/WlTWkCIPPa — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) September 22, 2025

Angustiante posteo de “Camilota” por su hermano Thiago Medina

Camila “Camilota” Medina compartió que, junto a su familia, atraviesan “uno de los momentos más difíciles” en el marco de la internación de su hermano Thiago, que continúa en la Unidad de Terapia Intensiva después de haber atravesado dos cirugías tras un fuerte accidente vial.

“Mi hermano, nuestra alegría y luz, está luchando por su vida después de un accidente. Sabemos que no estamos solos: sentimos el cariño, las oraciones y la energía de cada uno de ustedes que nos siguen y nos apoyan”, desarrolló la influencer.

Con información de NA