La hermana del ex Gran Hermano compartió un video en sus redes sociales donde pidió una cadena de oración por el influencer. Mirá acá lo que dijo y conocé cuál es el nuevo cuadro médico que tiene Thiago Medina.

Camilota pidió por la salud de Thiago Medina, su hermano, y se quebró en vivo

Este lunes, Camila Medina, más conocida como «Camilota«, pidió oración por el estado de salud de Thiago. Lo hizo a través de un video en sus historias de Instagram, donde comparte diariamente los partes médicos de su hermano y recuerdos junto a él.

«Vengo acá a pedirle a todos aquellos que creen, todos aquellos creyentes que oremos por la vida de Thiago Agustín Medina«, comenzó. Luego dijo: «Está con los pulmones comprometidos. Ayer y hoy tuvo fiebre, así que le pido de todo corazón como hermana, como todos que estamos pasando un mal momento, que oremos por él, por él y por todos los que están en terapia intensiva«.

Tras decir estas palabras, la joven se emocionó y reveló cómo se encuentra su familia: «En este momento me tocó a mí vivir esto con mi familia. Oremos por la vida de cada uno. Brisa también está mal, todo lo que está pasando le está afectando porque es melliza de Thiago. Así que nada, les pido con la desesperación como hermana que oremos por él», cerró el video entre lágrimas.

Atelectasia: qué significa el nuevo cuadro médico sobre la salud de Thiago Medina

En las últimas horas, Daniela Celis, su expareja y quien está muy pendiente de su evolución, compartió el nuevo parte médico que recibió la familia.

Según contó Daniela, el exparticipante de Gran Hermano fue diagnosticado con atelectasia, una complicación pulmonar que ella describió de forma sencilla como “un tapón de moco”.

De acuerdo con la información de Johns Hopkins Medicine, la atelectasia es el colapso de los espacios aéreos del pulmón, lo que impide que el tejido pulmonar se expanda correctamente y dificulta la oxigenación de la sangre. Esta condición puede presentarse de dos maneras: una forma obstructiva, que se produce cuando algo bloquea las vías respiratorias, y otra no obstructiva, que ocurre por factores externos que presionan los pulmones o por la falta de una sustancia llamada surfactante pulmonar.

La situación de Thiago sigue siendo compleja, y tanto su familia como sus allegados continúan pidiendo cadenas de oración y energía positiva para acompañarlo en este proceso de recuperación.