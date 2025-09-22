Nuevo parte médico de Thiago Medina: “Hoy el foco está en sus pulmones”

Thiago Medina sufrió un accidente con su moto y continúa en estado crítico. Tras haber sido operado, su expareja, la influencer Daniela Celis, compartió un nuevo comunicado para dar detalles sobre su salud.

La salud de Thiago Medina: qué dijo Daniela Celis

“El día de hoy, Thiago continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión”, explicó la exparticipante de Gran Hermano, que tiene dos hijas con Thiago Medina, las gemelas nacidas en enero de 2024.

“Continúa con respirador, sedado, en terapia intensiva. Sigue con antibióticos. Se presentó un tapón de moco, atelectasia, que está siendo tratado con kinesiología”, detalló Daniela.

Además, la influencer contó: “Hoy el foco está en sus pulmones, necesitamos que sanen, pedimos oración para que con fe tengamos un mejor diagnóstico. Esperamos evolución”.

Daniela Celis recordó a Thiago Medina con un conmovedor video

Daniela Celis recordó a su expareja Thiago Medina con un emotivo video de hace un año y pidió a Dios por su pronta recuperación. El exGran Hermano se encuentra peleando por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno, tras protagonizar un violento choque con su moto.

A través de sus historias de Instagram, la mediática publicó un video de Thiago ingresando a la casa que compartían cuando eran pareja con un gran ramo de flores amarillas para ella y dos para sus hijas. Sobre él escribió: “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre. Te lo imploro. Un día como hoy, el año pasado”, agregó sobre el momento que compartió con sus seguidores de cuando eran pareja.

Con información de NA