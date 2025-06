¡Llega julio 2025 y ya circulan ellos! Los memes de Julio Iglesias que hacen estallar las redes

En solo un par de horas comenzará julio 2025 y como ocurre año a año, Julio Iglesias se vuelve tendencia. Las redes sociales se llenan de memes en su honor y en este artículo repasamos las originales creaciones. En Argentina son muy populares y suelen circular en WhatsApp, pero también ocurre algo similar en otros países del mundo donde el artista también es muy popular. Acá te dejamos las mejores reacciones.

Qué opina Julio Iglesias de los memes en su honor

La divertida práctica de crear y compartir memes de Julio Iglesias en el séptimo mes del año comenzó en 2015, pero tomó mayor fuerza en la pandemia del Covid 19. A partir del 2020 se instaló esta tendencia que año tras año se repite y que siempre tiene como protagonista al cantante español.

«Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa», había dicho el artista durante una entrevista cuando le consultaron por los memes en su honor.

Los mejores memes de Julio Iglesias ante la llegada de julio 2025

Se asoman emociones de Julio pic.twitter.com/k4yhWE9TAl — Memes De Julio (@MemesDeJulio1) June 30, 2025

Hasta en la sopa pic.twitter.com/68ak1q9bcV — Memes De Julio (@MemesDeJulio1) June 28, 2025

Nahh mentira, manden pic.twitter.com/WkJivw4eV2 — Memes De Julio (@MemesDeJulio1) June 26, 2025

Éstos memes de julio me matan de risa Jajaja pic.twitter.com/wntf4Zevit — KING GODZILLA BERZERKER 2👽👽👽👽👽 (@KGODZILLABERZER) June 26, 2025

Obvio que julio es mi mes favorito por los memes de julio pic.twitter.com/6GSExfM49e — EMS ✨💫 (@EliiSaave) June 30, 2025

Se viene pic.twitter.com/flOy7kM8Q4 — Memes De Julio (@MemesDeJulio1) June 30, 2025

No más memes de julio, porfis… pic.twitter.com/NGxFCEtQM4 — Tola y Maruja (@Tolaymaruja) June 26, 2025

Mi mes favorito… y no es por mi cumpleaños! Simplemente amo los memes de Julio🤣🫶🏽 pic.twitter.com/PpqCZkzbII — K🌻 (@K_L092) June 30, 2025

hilo de memes de Julio: pic.twitter.com/aCRwbDLTh3 — gon (@_goncerruti) June 30, 2025

Les aviso pic.twitter.com/oJ3l77tnX1 — Memes De Julio (@MemesDeJulio1) June 30, 2025

La fuerza de Julio pic.twitter.com/Lnrv3da09u — Memes De Julio (@MemesDeJulio1) June 28, 2025