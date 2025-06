Santiago del Azar habló luego del escándalo con Melody luz y Alex Caniggia: «Fui un tarado»

Santiago del Azar se enojó al ver el encuentro entre su novia Melody Luz y su ex y padre de su hija, Alex Caniggia. “No voy a contar qué fue lo que vi. No pateé la puerta, toqué timbre. Fui un tarado, enamorado”, dijo el cocinero en Mujeres Argentinas. “Sigo muy enamorado, jamás hablaría mal de ella. No fui violento, no lo soy. Me parecía bárbaro que se junten, vi algo que no me gustó y reaccioné como pude”, se sinceró Santiago.

Santiago del Azar habló de Melody Luz, que volvió con Alex Caniggia

Muy angustiado, el cocinero Santiago del Azar lamentó esta inesperada separación de Melody Luz, a solo dos meses de haber confirmado el romance: “Yo no la quería perder y básicamente estoy perdiéndola. La acompañé lo mejor que pude porque la amo. Es la vida, son las parejas, se terminan”.

Lo cierto es que Alex Caniggia publicó una foto familiar y eso habría enojado a Santiago, que, según testigos, habría tenido un ataque de histeria.

Tras la violenta situación, según Pepe Ochoa, Melody logró sacar a Santiago del departamento y terminó “durmiendo” con Alex Caniggia. «A la mañana siguiente, la bailarina volvió a su departamento, le tocó el timbre a Santiago y lo dejó. Del Azar está desesperado por volver, pero Melody le dijo ‘si vos estás violentando a mi ex, también me estás violentando a mí y a mi hija’, y le cortó la relación”.

Melody Luz volvió con Alex Caniggia

Melody Luz revolucionó las redes sociales al volverse a mostrar al lado de su expareja, Alex Caniggia, a quien se encargó de defenestrar en todos los programas por haberle sido infiel cuando ella estaba embarazada de su hija Venezia.

“La familia, lo más importante, cuídenla”, escribió el hijo de Mariana Nannis. A los minutos, la bailarina compartió una imagen de ella luciendo el mismo atuendo, por lo que se descartaría que sea una foto vieja, donde indica que todo lo sucedido fue “muy LAM” y que no tiene ganas de hablar.

Con información de NA