Wanda Nara tendrá su propio reality donde mostrará su faceta más íntima: dónde verlo y los detalles del rodaje

En las últimas horas se conoció que Wanda Nara tendrá su propio reality, una producción que buscará mostrar aspectos de su vida privada y de sus distintas facetas profesionales. El proyecto fue anunciado por la plataforma Disney+, que confirmó que tendrá seis episodios.

El docureality se grabará durante los próximos meses en Argentina, Italia y Uruguay. La producción estará a cargo de Komodo Studio y llegará de manera exclusiva a Disney+, aunque todavía no se informó la fecha exacta de estreno.

Los detalles del reality de Wanda Nara por Disney+

Según explicó Disney+ en un comunicado, la producción se adentrará en el universo de Wanda para mostrar una faceta más íntima de la empresaria. El programa recorrerá su historia y los distintos roles que ocupa en su vida cotidiana.

La serie tendrá acceso al entorno cercano de Wanda y buscará mostrar aspectos que habitualmente no forman parte de su exposición pública. Entre ellos estarán sus roles como madre, figura mediática y mujer de negocios.

Wanda Nara seguirá al frente de la conducción de Master Chef.

El proyecto también recorrerá los comienzos y su camino hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas de los medios. La plataforma anticipó que la historia abordará su recorrido profesional y las decisiones que marcaron su carrera.

A lo largo de seis episodios, el programa combinará situaciones de su vida personal con su actividad laboral. Disney+ definió la propuesta como un relato de tono íntimo y revelador.

El nuevo proyecto de Wanda Nara y sus otros negocios

El reality llega después de que Nara presentara Academia Wanda, un proyecto con el que ofrece contenidos vinculados al desarrollo de emprendimientos y la independencia económica. La propuesta incluye módulos escritos, audios, ejercicios prácticos y una comunidad privada de alumnas.

En la presentación de su nuevo emprendimiento, Nara habló de su experiencia y de la construcción de su imagen pública. “Pasé años construyendo una vida pública. Lo que nadie vio fue el trabajo silencioso de elegirme, una y otra vez, cuando lo más fácil hubiese sido desaparecer”, expresó en el sitio de la academia.

La conductora también continuará con MasterChef Celebrity en Telefe, donde estará nuevamente al frente de la competencia. La próxima edición contará con 24 participantes y tendrá a Maru Botana como nueva integrante del jurado, junto con Damián Betular y Germán Martitegui.