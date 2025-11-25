El Puma Rodríguez fue expulsado de un vuelo de American Airlines tras un fuerte cruce con la tripulación

El reconocido cantante José Luis “El Puma” Rodríguez protagonizó un fuerte incidente a bordo de un vuelo de American Airlines que cubría la ruta Ecuador–Miami, episodio que terminó con su expulsión de la aeronave y que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

¿Qué dijo El Puma Rodríguez de su cruce en un avión?

Según pudo saber Agencia Noticias Argentinas, el conflicto comenzó cuando el artista, visiblemente molesto, intentó grabar la situación con su celular para dejar registro de lo que estaba ocurriendo. En el video se lo escucha explicar su malestar antes de ser interrumpido por el capitán del vuelo.

“No me siento bien y de parte de la tripulación no deberían estar acá. Deberían enseguida… no, no, no…”, alcanza a decir el músico antes de que el comandante le ordenara desembarcar de inmediato.

De acuerdo con la versión del propio cantante, el problema surgió tras un “encontronazo” con una integrante de la tripulación que —según sostuvo— no lo habría tratado “bien”. Rodríguez aseguró que incluso intentó pedir disculpas varias veces, aunque el piloto finalmente decidió retirarlo del avión al considerar que había sido “grosero” con el personal.

Tras tomar su carry on, el “Puma” descendió del vuelo mientras varios pasajeros y seguidores lamentaban públicamente el tenso episodio que involucró al artista internacional.