Blake Lively vs Justin Baldoni: el abogado dijo que “ya rinden cuentas” por otras mujeres atacadas

Sigrid McCawley, representante legal de Blake Lively, quien había presentado 13 denuncias contra Justin Baldoni, sostuvo que la contraparte ya “rinde cuentas” por “las otras mujeres a las que atacaron” anteriormente, luego de que el juez interviniente desestimó 10 de las acusaciones.

Qué resolvió la Justicia en el caso Lively vs Baldoni

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicaron medios locales, Lewis Liman, el magistrado interviniente entre los protagonistas de Romper el círculo, desestimó la demanda de la multifacética actriz y rechazó los señalamientos por supuesto acoso sexual.

Sin embargo, el letrado compartió un comunicado donde consideró: “Este caso siempre se centró en la devastadora represalia y las medidas extraordinarias que tomaron los acusados para destruir la reputación de Blake Lively porque defendió la seguridad en el set, y ese es el caso que irá a juicio”.

Qué partes del caso sí avanzan a juicio en Nueva York

La demanda millonaria de la actriz en contra de Baldoni, los estudios Wayfarer y el equipo de relaciones públicas se llevará a cabo el próximo mes en la ciudad de Nueva York, proceso que se centrará en las acusaciones de difamación y represalias que Lively inició contra Baldoni en diciembre de 2024.

En tanto, McCawley enfatizó: “Para Blake Lively, la mayor muestra de justicia es que las personas y el modus operandi detrás de estos ataques digitales coordinados hayan quedado al descubierto; al igual que a otras mujeres a las que atacaron, ya rinden cuentas por ello”.

En línea, explicó que su clienta “está deseando testificar en el juicio y seguir denunciando esta cruel forma de represalias en línea para que sea más fácil detectarla y combatirla”. Sin embargo, sostuvo que el “caso de acoso sexual no seguirá adelante”, no porque los acusados no hicieran nada malo, sino porque el tribunal determinó que Blake Lively era una contratista independiente y no una empleada.