El ruibarbo, el ingrediente ácido de la Patagonia que apareció en la masterclass de Martitegui en MasterChef

El ruibarbo volvió a llamar la atención del público luego de que Germán Martitegui y Gonzalo Aramburu lo utilizaran en una masterclass gastronómica inspirada en la Patagonia. Este ingrediente, poco conocido para muchos, es una planta de sabor ácido que crece en la zona andina y se usa tanto en repostería como en platos salados.

Durante una masterclass especial vinculada al universo de MasterChef, el chef Germán Martitegui invitó a Gonzalo Aramburu, dueño del único restaurante argentino con dos estrellas Michelin, para cocinar un plato inspirado en los productos de la Patagonia.

En esa clase, además de la trucha de Piedra del Águila, otro ingrediente que despertó curiosidad fue el ruibarbo, un producto muy valorado en la gastronomía patagónica pero todavía poco difundido en el resto del país.

Qué es el ruibarbo

El ruibarbo es una planta de tallos rojizos o rosados con un sabor ácido muy particular. Aunque muchas veces se lo asocia a frutas por su uso en postres, en realidad es una hortaliza.

En cocina se utilizan principalmente los tallos, mientras que las hojas no se consumen.

Su sabor intenso y fresco lo convierte en un ingrediente ideal para aportar contraste y equilibrio en distintas preparaciones.

Dónde se encuentra el ruibarbo en la Patagonia

En Argentina, el ruibarbo se encuentra principalmente en la zona andina y en el sur de la Patagonia, donde el clima frío favorece su crecimiento.

Es habitual encontrarlo en huertas, chacras y producciones locales de lugares como:

Bariloche

El Bolsón

San Martín de los Andes

Villa La Angostura

Distintas zonas de Chubut y Santa Cruz

En muchos casos se cultiva de manera artesanal y aparece en ferias de productores y mercados regionales.

Cómo se cocina el ruibarbo

El ruibarbo suele consumirse cocido, ya que su sabor crudo puede resultar demasiado ácido.

Los tallos se pueden preparar de diferentes maneras:

Cocidos con azúcar

En compotas

En reducciones o salsas

Salteados para acompañar platos salados

Una preparación muy común consiste en cortarlo en trozos y cocinarlo con azúcar y un poco de agua, hasta que se vuelva suave y forme una especie de compota.

En qué platos se usa el ruibarbo

Gracias a su sabor ácido y fresco, el ruibarbo es un ingrediente muy versátil y aparece en diferentes tipos de recetas.

En preparaciones dulces

Mermeladas y confituras

Tartas y pies

Tortas y budines

Crumbles y postres con frutas

En platos salados

Salsas para pescados o trucha

Ensaladas

Reducciones para carnes

Acompañamiento de quesos

En la cocina patagónica muchas veces se combina con frutos rojos como frambuesas o frutillas, lo que permite equilibrar su acidez natural.

Un producto patagónico cada vez más valorado

Aunque durante mucho tiempo fue un ingrediente poco conocido, el ruibarbo comenzó a ganar protagonismo en la gastronomía argentina, especialmente en restaurantes que trabajan con productos regionales.

La reciente masterclass de Martitegui y Aramburu, inspirada en sabores de la Patagonia, volvió a ponerlo en escena y mostró cómo este ingrediente simple puede transformarse en un elemento clave dentro de la cocina contemporánea.