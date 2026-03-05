Trucha de Aluminé: el plato patagónico que Germán Martitegui y Gonzalo Aramburu llevaron a una masterclass de alta cocina

El reconocido chef Germán Martitegui convocó a Gonzalo Aramburu, dueño del único restaurante argentino con dos estrellas Michelin, para una clase magistral centrada en los productos de la Patagonia. La propuesta incluyó una trucha de proveniente de Aluminé y técnicas de alta cocina que revalorizan ingredientes del sur argentino.

En una nueva propuesta gastronómica que puso el foco en los productos regionales, Germán Martitegui invitó al chef Gonzalo Aramburu a compartir una masterclass inspirada en la Patagonia, una de las regiones con mayor riqueza natural y gastronómica del país.

Durante la clase, ambos cocineros destacaron el valor de los ingredientes patagónicos y la calidad excepcional de sus materias primas.

“Un tema que nos une mucho son los productos de la Patagonia”, señaló Martitegui al presentar la propuesta culinaria.

La trucha de Aluminé, protagonista del plato

El momento central de la masterclass giró alrededor del ingrediente estrella del plato que iban a preparar: una trucha proveniente de Aluminé, en plena Patagonia. El producto fue elegido por su calidad y por las condiciones naturales en las que se cría, cada vez más valoradas dentro de la alta gastronomía argentina.

Según explicó Germán Martitegui, se trata de una trucha criada en la represa de Piedra del Águila, alimentada con agua de deshielo y sin antibióticos, características que garantizan un producto excepcional por su pureza y frescura.

“Es una trucha maravillosa que se crió en la represa de Piedra del Águila, en agua de deshielo y con cero antibióticos. Es increíblemente fresca y pura”, destacó el chef al presentar el ingrediente.

El pescado llegó directamente desde la Patagonia gracias a Lucas, de Idris, quienes enviaron especialmente la trucha para esta clase gastronómica, poniendo en valor uno de los productos más representativos de la región.

Aprovechar cada parte del pescado

Durante la preparación, los chefs mostraron cómo aprovechar completamente la trucha, una práctica cada vez más valorada en la cocina contemporánea.

Del pescado se utilizaron distintas partes:

Lomo

Panza

Huevas

Piel

Cada corte permitió crear distintas texturas y preparaciones. Parte del pescado se sirvió en formato sashimi y también en pequeños taquitos, resaltando la pureza del producto.

Para acompañar, prepararon agua de tomates y aceites de hierbas, que aportan frescura y equilibrio al plato.

Ingredientes patagónicos poco conocidos

Otro de los ingredientes destacados fue el ruibarbo patagónico, un producto poco habitual pero muy valorado en la alta cocina. El ruibarbo es una planta de tallos rojizos y sabor ácido, que se encuentra principalmente en la zona andina y en el sur de la Patagonia. En gastronomía es muy apreciado porque aporta frescura y contraste, y suele ser un ingrediente clave en mermeladas y preparaciones de repostería.

Se lo consume principalmente en confituras y aparece como ingrediente combinado en mermeladas, tartas, tortas y hasta ensaladas, donde su leve acidez aporta equilibrio y profundidad de sabor.

“Es muy preciado y tiene un sabor espectacular, es como un apio pero más ácido”, explicaron durante la clase.

También utilizaron ikura, las huevas de trucha, consideradas una verdadera joya gastronómica. Se trata de pequeñas esferas de color naranja intenso que se obtienen de las huevas del pescado y que aportan sabor marino y una textura explosiva en boca.

Técnicas de alta cocina con identidad patagónica

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el uso de la piel de la trucha deshidratada, transformada en un elemento crocante para sumarle textura al plato.

La masterclass mostró cómo ingredientes simples del sur argentino pueden convertirse en preparaciones sofisticadas, cuando se combinan técnicas de alta cocina con productos de origen.

De esta manera, Martitegui y Aramburu volvieron a poner en valor la riqueza gastronómica de la Patagonia, una región que cada vez gana más protagonismo en la cocina argentina y en las mesas de los restaurantes más prestigiosos.