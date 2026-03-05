Cómo hacer tarta de ruibarbo: el ingrediente patagónico que sorprendió en la masterclass de MasterChef

El ruibarbo volvió a llamar la atención del público luego de que Germán Martitegui y Gonzalo Aramburu lo utilizaran en una masterclass inspirada en productos de la Patagonia dentro del universo de MasterChef. Este ingrediente, poco conocido para muchos, tiene un sabor ácido muy particular y suele utilizarse en mermeladas, tartas y distintos postres.

Una de las recetas más clásicas para aprovecharlo es la tarta de ruibarbo, un postre que combina el dulzor de la masa con la acidez natural de este ingrediente. A continuación, una receta simple para prepararla en casa.

Ingredientes para la mermelada de ruibarbo

700 g de ruibarbo (tallos)

300 g de frutillas

500 g de azúcar

20 g de maicena

Ingredientes para la masa quebrada (molde de 25 cm)

500 g de harina 0000

200 g de azúcar impalpable

4 yemas de huevo

250 g de manteca fría

Ralladura de 1 limón

Con estos ingredientes se obtiene una tarta de aproximadamente 10 porciones, ideal para acompañar el té o servir como postre. La combinación del ruibarbo con fresas ayuda a equilibrar su acidez natural y aporta un sabor fresco muy característico.

Cómo preparar la tarta de ruibarbo paso a paso

1. Preparar la fruta

Lavar bien los tallos de ruibarbo y cortarlos en trozos pequeños. Hacer lo mismo con las frutillas, retirando el cabito y cortándolas en mitades o cuartos. Colocar ambas frutas en un bowl junto con el azúcar, mezclar y dejar reposar entre 2 y 3 horas para que liberen su jugo.

2. Cocinar la mermelada

Pasar la mezcla de frutas y azúcar a una olla y cocinar a fuego medio durante unos 25 a 30 minutos, revolviendo de vez en cuando. Cuando la fruta esté bien blanda, agregar la maicena previamente disuelta en un poco de agua fría y cocinar unos minutos más hasta que la preparación espese. Retirar del fuego y dejar enfriar.

3. Preparar la masa quebrada

En un bowl grande colocar la harina y el azúcar impalpable. Incorporar la manteca fría cortada en cubos y trabajar con las manos hasta obtener una textura arenosa.

Agregar las yemas y la ralladura de limón y unir la masa suavemente hasta formar un bollo. No amasar demasiado para que la masa quede tierna. Envolver en film y llevar a la heladera durante 30 minutos.

4. Armar la tarta

Estirar la masa con un palo de amasar y cubrir un molde de 25 cm previamente enmantecado. Pinchar la base con un tenedor para evitar que se infle en la cocción.

Colocar encima la mermelada de ruibarbo y frutillas ya fría. Con el resto de la masa se pueden hacer tiras para formar un enrejado clásico de tarta.

5. Hornear

Llevar al horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 40 a 45 minutos, o hasta que la masa esté dorada.

6. Servir

Dejar enfriar antes de desmoldar y cortar. La tarta de ruibarbo es ideal para acompañar con té o café, resaltando el contraste entre el dulzor de la masa y la acidez natural del ruibarbo.