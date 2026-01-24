Germán Martitegui le respondió a Icardi y cuestionó sus ataques a Wanda y al reality
El chef dijo que “le parece rarísimo” que el futbolista reaccionara así con el reality, porque él “era fan”.
El drama de la “novela turca” sumó un nuevo capítulo luego de que Mauro Icardi respondiera a las declaraciones de Wanda Nara, desmintiendo que haya un contacto amigable con ella. Entre sus múltiples acusaciones, tiró un dardo al reality MasterChef y le cambió el nombre a MasterCHINA.
El futbolista acusó a su ex de hablar constantemente sobre su pareja en el programa que conduce en Telefe. “Le adjudican un formato entero porque es la única capaz de devolverle vida a tantos fantasmas. No hace milagros, hace reciclaje de fracasados en TV. Amén”, escribió en sus redes, junto a una imagen de la China vestida de Virgen María.
Germán Martitegui fulminó a Mauro Icardi por atacar a MasterChef
En las últimas horas, el jurado más severo del reality, Germán Martitegui, se refirió al drama y fulminó al jugador del Galatasaray por decir que el programa “gira en torno a Wanda”: “Bueno… es el show de Wanda, como Gran Hermano es el show de Santiago del Moro, no sé, Wanda es la conductora”.
Sobre sus dichos, opinó: «No me parece bien, no me gusta. Yo lo conozco a Mauro y ha pasado horas acá tomando mate, mirándonos hacer el programa, le encantaba, le encanta».
Además, cuestionó la sorpresiva actitud de Icardi sobre el programa: “Me parece rarísimo. Estaba chocho de la vida, era fan y lo miraba de antes, no sé, me parece raro”.
