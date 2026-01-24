Germán Martitegui le respondió a Icardi y cuestionó sus ataques a Wanda y al reality

El drama de la “novela turca” sumó un nuevo capítulo luego de que Mauro Icardi respondiera a las declaraciones de Wanda Nara, desmintiendo que haya un contacto amigable con ella. Entre sus múltiples acusaciones, tiró un dardo al reality MasterChef y le cambió el nombre a MasterCHINA.

El futbolista acusó a su ex de hablar constantemente sobre su pareja en el programa que conduce en Telefe. “Le adjudican un formato entero porque es la única capaz de devolverle vida a tantos fantasmas. No hace milagros, hace reciclaje de fracasados en TV. Amén”, escribió en sus redes, junto a una imagen de la China vestida de Virgen María.

Germán Martitegui fulminó a Mauro Icardi por atacar a MasterChef

En las últimas horas, el jurado más severo del reality, Germán Martitegui, se refirió al drama y fulminó al jugador del Galatasaray por decir que el programa “gira en torno a Wanda”: “Bueno… es el show de Wanda, como Gran Hermano es el show de Santiago del Moro, no sé, Wanda es la conductora”.

Sobre sus dichos, opinó: «No me parece bien, no me gusta. Yo lo conozco a Mauro y ha pasado horas acá tomando mate, mirándonos hacer el programa, le encantaba, le encanta».

Además, cuestionó la sorpresiva actitud de Icardi sobre el programa: “Me parece rarísimo. Estaba chocho de la vida, era fan y lo miraba de antes, no sé, me parece raro”.