El secreto para rejuvenecer el rostro después de los 50 con este truco infalible de una maquilladora experta

Una maquilladora profesional reveló un truco simple para rejuvenecer el rostro sin tratamientos costosos: el secreto está en las cejas, que pueden transformar la expresión y restar años en pocos minutos.

Con el paso de los años, el rostro comienza a reflejar los signos del envejecimiento: líneas de expresión, bolsas debajo de los ojos y pérdida de firmeza en la piel. Sin embargo, una experta en maquillaje compartió un truco simple y eficaz para rejuvenecer la cara y devolverle frescura sin recurrir a tratamientos invasivos.

Las cejas, a menudo olvidadas en las rutinas de cuidado facial, juegan un papel clave en la apariencia del rostro. Con el tiempo, tienden a caerse o perder definición, lo que puede endurecer los rasgos. Mantenerlas elevadas, prolijas y con forma natural ayuda a abrir la mirada y lograr un efecto rejuvenecedor inmediato.

Según la especialista, dedicar unos minutos diarios al cuidado de esta zona —desde el diseño hasta la hidratación y peinado— puede marcar una gran diferencia. “Las cejas son el marco del rostro y pueden restar o sumar años”, explicó.

Una rutina constante, acompañada de gestos simples de limpieza y productos adecuados, es la mejor aliada para conservar una piel luminosa, tonificada y con aspecto joven.

Existen un montón de técnicas que te ayudan a mantener el rostro joven, como el uso de distintos productos como cremas o tratamientos estéticos, pero suelen ser costosos y hasta dañinos. En cuanto a las cejas, hay que destacar el microblanding o el laminado de cejas, pero una maquilladora experta tiene otro truco que te ayudará a rejuvenecer el rostro en poco tiempo.

Cómo rejuvenecer el rostro con este truco de una maquilladora

El truco viral que se ha vuelto furor en el último tiempo y te ayudará a rejuvenecer el rostro es rellenar las cejas con sombra de ojos oscura para luego perfilar la forma con agua micelar y un bastoncillo y que como resultado tendrás unas cejas pulidas, definidas, naturales y sin acudir a tratamientos que son costosos y hasta dañinos.

@fferlopez Truco de maquillaje para las cejas // Eyebrow makeup hack #makeuptutorial ♬ original sound – Fer Lopez

Según lo que explicó la maquilladora en su perfil de TikTok, tener unas cejas rellenas ayudarán a suavizar las facciones del rostro, aportando frescura y enmarcando la mirada, logrando así un efecto lifting sin bisturí. Además, unas cejas descuidadas contribuirán al envejecimiento del rostro, por lo que es clave mantenerlas iluminadas.

Con información de Terra


