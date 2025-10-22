El secreto para rejuvenecer el rostro después de los 50 con este truco infalible de una maquilladora experta

Con el paso de los años, el rostro comienza a reflejar los signos del envejecimiento: líneas de expresión, bolsas debajo de los ojos y pérdida de firmeza en la piel. Sin embargo, una experta en maquillaje compartió un truco simple y eficaz para rejuvenecer la cara y devolverle frescura sin recurrir a tratamientos invasivos.

Las cejas, a menudo olvidadas en las rutinas de cuidado facial, juegan un papel clave en la apariencia del rostro. Con el tiempo, tienden a caerse o perder definición, lo que puede endurecer los rasgos. Mantenerlas elevadas, prolijas y con forma natural ayuda a abrir la mirada y lograr un efecto rejuvenecedor inmediato.

Según la especialista, dedicar unos minutos diarios al cuidado de esta zona —desde el diseño hasta la hidratación y peinado— puede marcar una gran diferencia. “Las cejas son el marco del rostro y pueden restar o sumar años”, explicó.

Una rutina constante, acompañada de gestos simples de limpieza y productos adecuados, es la mejor aliada para conservar una piel luminosa, tonificada y con aspecto joven.

Existen un montón de técnicas que te ayudan a mantener el rostro joven, como el uso de distintos productos como cremas o tratamientos estéticos, pero suelen ser costosos y hasta dañinos. En cuanto a las cejas, hay que destacar el microblanding o el laminado de cejas, pero una maquilladora experta tiene otro truco que te ayudará a rejuvenecer el rostro en poco tiempo.

Cómo rejuvenecer el rostro con este truco de una maquilladora

El truco viral que se ha vuelto furor en el último tiempo y te ayudará a rejuvenecer el rostro es rellenar las cejas con sombra de ojos oscura para luego perfilar la forma con agua micelar y un bastoncillo y que como resultado tendrás unas cejas pulidas, definidas, naturales y sin acudir a tratamientos que son costosos y hasta dañinos.

Según lo que explicó la maquilladora en su perfil de TikTok, tener unas cejas rellenas ayudarán a suavizar las facciones del rostro, aportando frescura y enmarcando la mirada, logrando así un efecto lifting sin bisturí. Además, unas cejas descuidadas contribuirán al envejecimiento del rostro, por lo que es clave mantenerlas iluminadas.

Con información de Terra