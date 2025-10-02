Manzanilla en la piel: cómo usar esta planta natural para aliviar y rejuvenecer el rostro

La manzanilla se consolida así como un recurso natural, económico y fácil de usar para sumar a la rutina de cuidado diario.

La manzanilla es mucho más que una infusión de cabecera antes de dormir. Esta hierba aromática, fácil de conseguir en cualquier herboristería o incluso en el propio jardín, contiene aceites esenciales, flavonoides y antioxidantes que actúan directamente sobre la piel. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias y calmantes, es un aliado natural para reducir ojeras, aliviar irritaciones y darle luminosidad al rostro.

Beneficios de la manzanilla en la piel

Desinflama y calma: aplicar manzanilla fría sobre la piel ayuda a bajar la hinchazón en párpados cansados y ojeras marcadas.

aplicar manzanilla fría sobre la piel ayuda a bajar la hinchazón en párpados cansados y ojeras marcadas. Aclara la mirada: sus compuestos activos contribuyen a mejorar el aspecto de manchas y oscurecimientos leves.

sus compuestos activos contribuyen a mejorar el aspecto de manchas y oscurecimientos leves. Suaviza y regenera: es ideal para pieles sensibles, ya que calma rojeces, irritaciones o reacciones leves tras la exposición al sol.

es ideal para pieles sensibles, ya que calma rojeces, irritaciones o reacciones leves tras la exposición al sol. Hidratación natural: incorporada en tónicos caseros, aporta frescura y humecta de manera suave.

Cómo usar la manzanilla en tu rutina de belleza

Compresas frías para los ojos: prepará una infusión, dejala enfriar, embebé dos discos de algodón y colocalos sobre los párpados durante 10 minutos. Tónico natural: guardá la infusión en la heladera y usala con un spray sobre el rostro limpio para refrescar la piel en cualquier momento del día. Mascarilla casera: mezclá infusión de manzanilla con avena fina hasta formar una pasta, aplicala en el rostro por 15 minutos y enjuagá con agua tibia.

Precauciones a tener en cuenta

Aunque es una planta segura, conviene hacer una prueba en una pequeña zona de la piel antes de usarla por primera vez. En casos de piel muy sensible o alergias previas a las plantas de la familia de las margaritas, se recomienda precaución o consultar a un especialista.

La manzanilla se consolida así como un recurso natural, económico y fácil de usar para sumar a la rutina de cuidado diario. Su capacidad de relajar, calmar y revitalizar la piel la convierte en una de las favoritas del mundo de la cosmética natural.