El show de Tula en los The Best: baile de Infantino, risas de Anto Rocuzzo y gestos de Mbappé

Argentina disfrutó de otra jornada histórica para su fútbol. En la entrega de los premios de «The Best» que organiza todos los años la FIFA se llevó todos los galardones. «Dibu» Martínez emocionó al recibir el premio a mejor arquero, Lionel Scaloni sorprendió como mejor técnico del planeta y Lionel Messi ratificó su vigencia como el mejor jugador del Mundo. A pesar de ello, gran parte de las miradas y el show se lo robó el ‘Tula’.

Con su bombo plagado de stickers y la camiseta de la selección con las tres estrellas bordadas, Carlos Pascual más conocido como Tula subió al escenario en Paris para recibir, en nombre de todo el pueblo argentino, el premio a la Mejor Hinchada del 2022.

Fiel a su estilo, el célebre hincha no pasó desapercibido. Desde su llegada, en silla ruedas, hasta el cierre del acto protagonizó diferentes momentos que le sacó la sonrisa a más de uno de los presentes, hizo bailar hasta al presidente de la FIFA y también recibió gestos extraños por parte de quienes no lo conocen.

Una vez que se anunció que la Argentina se quedaba con el premio a mejor afición del 2022, Tula subió al escenario con su tradicional bombo a cuestas. El mismo con el que acompaña a la selección desde el mundial de Alemania 1974 y que le da el derecho de asegurar que se trata de «el primer bombo de la historia del mundo».

«La satisfacción que me dio ver a la Argentina, como hincha del fútbol, no tiene precio», aseguró el famoso fanático en el inicio de su discurso que, de a poco, se convirtió en uno de los momentos icónicos de la celebración.

Es que luego de sus palabras, Tula se puso tocar el bombo y deslumbró a los presentes. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, fue uno de los que disfrutó del show. A puro aplauso y un pequeño bailecito al ritmo del bombo, el mandamás del fútbol a nivel internacional celebró al argentino.

