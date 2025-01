El streamer Joaco López a las trompadas en la puerta de la Bombonera: ¿Qué pasó? 

El streamer Joaco López fue víctima de una golpiza este domingo en la puerta de la Bombonera, en la previa del partido en el que Boca empató sin goles ante Argentinos Juniors por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, y el video no tardó en volverse viral.

Por qué le pegaron al streamer Joaco López en la puerta de la Bombonera

En las imágenes se observa que un hombre bastante más grande de edad que él le pega una trompada, sin encontrar respuestas. Luego se conoció que otros hinchas «xeneizes» también lo golpearon tanto al joven como a sus acompañantes.

A través de sus redes sociales, Joaco publicó este lunes un descargo explicando que la situación se dio mientras estaba grabando un contenido y brindó algunos detalles.

«Yo estaba haciendo patear a un arquito a unos nenes para que se ganen un piluso. Paso el viejo este con un auto gritando que corramos el arquito. Lo corrimos y le dijimos que ya terminábamos que estábamos laburando, a lo que el tipo gritó ‘bueno vos tas laburando y yo voy a la cancha, ¿qué me importa?’. Le volví a responder yo que estábamos laburando, y me volvió a decir ‘vos laburá que yo voy a la cancha, y pórtate bien'», comenzó a relatar el influencer

De acuerdo con los detalles de López, volvió a contestarlo, lo que al parecer enfureció al hincha. «Le respondía eso, que yo siempre me porto bien. Frenó, bajó y cuando vino le fui a decir que por qué se hacía el piola con la gente que estaba laburando, y ahí, gratis, me comí un arrebato (ni me dolió, mentira sí me re dolió). Se pudrió todo ahí y después murió», completó.

«Cuando pensé que todo había quedado ahí, volvimos al lugar donde estábamos a cerrar la acción con la gente de Cabify y el chabón volvió con tres tipos más a pegarnos a mí, al cámara, le tiraron una patada a Belén que estaba ahí conmigo. Nos comimos linda picoteada por nada», lamentó el influencer.

Por último, el joven aclaró que «nunca le faltó el respeto», y analizó: «Yo soy un pelotudo porque a esa gente no hay ni que contestarle, lo tendría que haber dejado morir ahí. Y el viaje fue me lo había comido yo de última».