El truco DIY para convertir lapiceras viejas en organizadores ecológicos
Un truco simple y ecológico propone reutilizar lapiceras en desuso para crear pequeños contenedores portátiles, ideales para guardar tornillos, alfileres, clips y otros objetos diminutos.
La decoración del hogar y la creatividad van de la mano, y cuando se combinan con el reciclaje, surgen ideas que sorprenden. Una nueva tendencia DIY se popularizó en las últimas semanas: transformar los lapiceras viejas en organizadores prácticos y ecológicos, una solución sencilla para cuándo se acumulan varias en el hogares.
El procedimiento es muy fácil y no requiere herramientas complejas. Primero, se debe desarmar la lapicera para quitar el cartucho de tinta y limpiar el tubo con agua y jabón. Una vez seco, el cuerpo del bolígrafo queda listo para convertirse en un pequeño contenedor portátil.
Este organizador casero es ideal para guardar alfileres, agujas, clips, tornillos u otros objetos diminutos que suelen perderse con facilidad. Para cerrarlo, se puede recurrir a opciones simples como una tapa de plástico, un corcho pequeño o cinta adhesiva. Y si se busca que sea reutilizable, lo recomendable es optar por soluciones que permitan abrir y cerrar con facilidad.
Paso a paso:
- Desarmar la lapicera: quitar el cartucho de tinta y cualquier pieza interna.
- Limpiarla bien: lavar el tubo con agua y jabón hasta que quede completamente limpio y seco.
- Usarlo como contenedor: guardar alfileres, clips, tornillos u objetos pequeños que siempre se pierden.
- Sellarlo de forma práctica: tapar el extremo con un corcho, una tapa de plástico o cinta adhesiva.
