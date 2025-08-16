El truco DIY para convertir lapiceras viejas en organizadores ecológicos

La decoración del hogar y la creatividad van de la mano, y cuando se combinan con el reciclaje, surgen ideas que sorprenden. Una nueva tendencia DIY se popularizó en las últimas semanas: transformar los lapiceras viejas en organizadores prácticos y ecológicos, una solución sencilla para cuándo se acumulan varias en el hogares.

El procedimiento es muy fácil y no requiere herramientas complejas. Primero, se debe desarmar la lapicera para quitar el cartucho de tinta y limpiar el tubo con agua y jabón. Una vez seco, el cuerpo del bolígrafo queda listo para convertirse en un pequeño contenedor portátil.

Este organizador casero es ideal para guardar alfileres, agujas, clips, tornillos u otros objetos diminutos que suelen perderse con facilidad. Para cerrarlo, se puede recurrir a opciones simples como una tapa de plástico, un corcho pequeño o cinta adhesiva. Y si se busca que sea reutilizable, lo recomendable es optar por soluciones que permitan abrir y cerrar con facilidad.

Paso a paso: