Sin harina: cómo hacer la torta «Tres Leches» en solo seis pasos

Hay postres que se convierten en clásicos universales gracias a su sabor, su simpleza y la perfecta combinación de ingredientes. Uno de ellos es la torta tres leches, un dulce típico de Latinoamérica que, con el paso del tiempo, conquistó paladares en todo el mundo. Su preparación es sencilla y en esta oportunidad te compartimos una alternativa más saludable: una versión sin harina, lista en apenas seis pasos.

Por qué se llama «Tres Leches»

El nombre “tres leches” proviene de los ingredientes principales que le dan su textura y sabor característicos: leche condensada, crema de leche y leche evaporada. El resultado es un postre suave, húmedo y delicioso, que puede servirse solo o acompañado con merengue, galletas, almíbar, chocolate o cualquier topping a elección.

Aunque su origen exacto aún genera debate —algunos lo sitúan en Nicaragua—, lo cierto es que la torta tres leches ya forma parte del repertorio repostero de toda la región y continúa siendo una de las favoritas a la hora de compartir en familia o con amigos.

Una receta que se puede hacer sin harina

En muchas ocasiones, la torta tres leches se hace utilizando harina, pero si buscas la opción saludable, podrás quitar este ingrediente de la receta tradicional, y que no perderá ni la textura, ni el sabor ni mucho menos la consistencia; y así todos podrán comer este postre rico.

Ingredientes:

100 gr de azúcar

3 huevos

1 cdita de esencia de vainilla

200 gr de maicena

Para la mezcla de leches:

250 gr de leche

400 gr de leche evaporada

Yogurt cremoso para decorar

200 gr de leche condensada

Cómo hacer la torta 3 leches en 6 pasos