El vicerrector de la UBA invitó a boxear al vocero presidencial y Adorni le respondió: «Lo voy a pensar»

Este jueves Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y diputado nacional por la Unión Cívica Radical, visitó el programa de streaming «Hay algo ahí» conducido por Tomás Rebord. En pleno vivo Yacobitti afirmó que se subiría a un ring para pelear contra Manuel Adorni.

«Hay alguien con quien vos dirías ‘uh con este me re cag* a piñas en un ring’?» cuestionó Tomás. «Y fácil la respuesta..vos lo ves todas las mañanas, Adorni tiene todas las fichas. Es un tipo que disfruta cuando rajan a la gente. Una cosa es que tengas que hacer un ajuste y que anuncies un ajuste y otra cosa es que lo disfrutes» respondió el vicerrector de la UBA.

"Adorni tiene todas las fichas"



Emiliano Yacobitti, el vicerrector de la UBA, sugirió que se "cagaría a piñas con guantes" con el vocero presidencial porque "disfruta cuando echan a la gente". https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/amVBNIlkTF — Corta 🏆 (@somoscorta) April 5, 2024

La pregunta viene en el marco de un evento que esta organizando el conductor de «Hay Algo Ahí» con Luquitas Rodríguez, quien todos los años realiza una pelea de boxeo entre influencers, músicos, personalidades del mundo del streaming y las redes. Sin embargo, este año Rebord y Rodríguez buscan que sea una pelea política.

La respuesta de Manuel Adorni ante la propuesta de Yacobitti

Esta mañana Manuel Adorni, el vocero presidencial, fue consultado sobre el presupuesto que tienen las universidades públicas. Yacobitti había afirmado que la Universidad de Buenos Aires no tiene el presupuesto para comenzar el segundo cuatrimestre.

En un primer momento el vocero respondió que «no sabia en que se basaba Yacobitti para realizar esa afirmación» y luego habló sobre la propuesta para boxear que realizó el vicerrector.

BLENDER MARCA AGENDA 🥊



Adorni, en plena conferencia de prensa, dijo que va a evaluar la invitación a boxear que le hizo Emiliano Yacobitti en @estoeshaa



Ojo, también ofreció hacer una partida de Age of Empires. Nosotros queremos verlos en el ring. pic.twitter.com/Ke72QMoDGd — BLENDER (@estoesblender) April 5, 2024

«Yacobitti me invitó a boxear. Hizo trampa igual porque creo que hace boxeo desde los 18 años. Pasa que tendríamos que estar en igual de condiciones, lo puedo invitar a no se, jugar un Edge of Empires» contestó Adorni, haciendo referencia a su videojuego favorito.

«No quita que lo haga, lo voy a pensar pero me parece que estamos a demasiada distancia. Por ahí yo tengo alguna ventaja por la altura. Lo tengo que evaluar con un poco más de calculo matemático» concluyó.