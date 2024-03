El video de Emanuel Noir de Ke Personajes que preocupó a sus fanáticos

El cantante Emanuel Noir de la banda Ke Personajes se vio envuelto en un nuevo escándalo con un fanático que intento grabarlo a la salida de un boliche. «Que me chupe la verg* tu papá» le dijo Noir al joven que se le acercó.

Emanuel Noir es conocido por ser el cantante de la popular banda de cumbia Ke Personajes, aunque también es popular por los múltiples escándalos que ha protagonizado. En diciembre del año pasado fue detenido por la policía en Concepción del Uruguay luego de una pelea en la calle.

El artista fue noqueado por una persona que denunció que se estaba defendiendo ya que Noir se había bajado de un auto con una manopla para amenazarlo. Tiempo después se vio involucrado en otra pelea, esta vez a la luz del día en el barrio porteño de Recoleta.

Esta semana Emanuel se volvió viral luego de que un fanático lo grabara a la salida de un boliche. «Un saludo para el Tanque Silva por favor» pidió el joven mientras grababa al cantante. «Que me chupe la verg* tu papá» contestó Noir.

«No es para mi es bolud*» respondió el fan. «Es para el Tanque Silva» le aclaró. Luego en las redes especularon que se refería a Santiago Silva, un exfutbolista uruguayo. «Tanque…. cuidate…eh y ponete bien vos…Dale vos… warrior» dice Noir a cámara.

“Ahí tenés Tanque, de parte del uno” se escucha decir al joven. “De parte de… de parte y parte… gózalo mientras dure” dice el cantante. El episodio preocupó a los seguidores del cantante quienes cuestionaron su estado de salud.

Emanuel Noir de Ke Personajes: «No me interesa la gente falsa»

La banda argentina Ke Personajes se viajó a Perú para tocar en la ciudad de Chiclayo. Antes de su presentación, el grupo brindó una conferencia de prensa donde se le preguntó a Emanuel Noir, cantante de la banda, sobre Marcelo Tinelli.

Un periodista le dijo que Marcelo Tinelli se había quedado con ganas de poder recibirlo en la inauguración de un nuevo año en el Bailando 2023. Ante esto Noir respondió contundente.

«No me interesa nada de esa persona» comenzó a responder el artista. «Entonces prefiero ser una persona sincera que no por un negocio, este micrófono o esa luz que está alumbrándome crear un vínculo de amistad con vos, para que cuando esa luz se apague vos, a mí no me saludes. Yo fui criado de una manera frontal y sincera, no para crear una mentira” concluyó Noir sus declaraciones.