La decisión de Elba Marcovecchio: celebrar los 15 de Allegra a pesar de la internación de Jorge Lanata

Elba Marcovecchio se refirió a las últimas novedades del estado de salud de Jorge Lanata y el cuadro febril que sufrió durante la madrugada del martes y postergó su traslado del Hospital Italiano a la clínica Santa Catalina.

Los motivos que complicaron la salud de Jorge Lanata

«Ya había empezado con un poquito de fiebre, todo ese estado. Cuando pasan esas cosas me quedo despierta hablando con el enfermero. Está estabilizado pero tienen que ver cuál es el foco«, precisó la esposa del periodista en diálogo con el ciclo Intrusos, América Tv.

Y dejó en claro: «Hoy no se va hacer el traslado con fiebre y me parece bien. Cuando estás en terapia es un día a día y tenés grabada la palabra paciencia. El traslado sería avanzar un paso. En la clínica hace otras cosas».

Elba Marcovecchio habló sobre la celebración de los 15 de su hija Allegra

La abogada contó además cómo vivió el festejo de 15 años de su hija Allegra: «Fue muy emotivo, soy difícil para llorar y lloramos todos mucho. Que llegue a los 15 no lo podía creer».

«Fue difícil vivirlo sin Jorge, de hecho el lugar donde lo hicimos lo eligió Allegra con Jorge, es muy compinche con Jorge, Valen también, pero Allegra más», dijo sobre el particular momento que vive por la salud de su marido.

Y sobre las críticas que recibió por hacer el festejo con Jorge Lanata internado, Elba Marcovecchio reconoció: «Barajamos la posibilidad de traspasarlo o suspenderlo y después decíamos para cuándo. Yo era más proclive a suspenderlo».

«Pero después pensé cómo Jorge postergó festejar su cumpleaños hasta que la mamá mejorara y como lo marcó a no querer festejar su cumpleaños. Tengo clarísimo que eso no hubiera querido para Allegra», argumentó su decisión. Y cerró: «Es mi hija y todos me dijeron que piense en ella y fui para adelante».