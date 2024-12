Elba Marcovecchio habló sobre la salud de Jorge Lanata: «Está vulnerable»

La salud de Jorge Lanata presentó una leve desmejora que impide su traslado a la Clínica Santa Catalina para dar inicio a su neurorehabilitación. Elba Marcovecchio, esposa del periodista, habló en exclusiva con LAM sobre las últimas novedades en la salud a casi seis meses de internación. Sobre su estado de ánimo, reveló estar “en una mezcla de angustiada, esperanzada, con fe”.

Elba Marcovecchio sobre Jorge Lanata: «Cada día que pasa en terapia no cuenta a favor«

“Jorge la está peleando. Es increíble la batalla que está dando. A mí me llena de orgullo. No te voy a negar que tengo miedo, es ese trípode entre la angustia y la ansiedad de no saber dónde estás parado. Cada día que pasa en terapia no cuenta a favor. Esa es una realidad. Y el estado de Jorge es oscilante. Y esas oscilaciones hacen que a la noche no duerma”, le explicó Elba a Ángel de Brito.

La letrada expresó su deseo de que Jorge vuelva a la casa que comparten y contó que dejó en pausa algunas actividades hasta que él regrese.

Es difícil, es increíble ver a alguien tan grandote, fuerte y protector como él vulnerable. Es durísimo un hospital. Jorge ve el mundo a través de nuestras caras. Le hablo, él conecta con la música clásica, a mí me gusta más la ópera, pero lo exalta un poco”, detalló sobre el periodista.

Y agregó: “Porque está en una terapia, es un día a día. Jorge tiene muchas cositas que están dando vueltas, hay una realidad, si él estuviera bien estaríamos programando el traslado a Santa Catalina. Tampoco es que está mal, pero es un día a día, un minuto a minuto”.