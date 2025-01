Elba Marcovecchio recordó a Jorge Lanata a un mes de su muerte: “El mes más largo de mi vida” 

Hace un mes, el mundo del periodismo argentino se conmovió con la noticia del fallecimiento de Jorge Lanata, quien después de meses internado perdió la batalla contra las complicaciones de su salud. En un día cargado de emociones, su viuda, Elba Marcovecchio, compartió su dolor y recuerdos en el programa «DDM» de América TV, en lo que resultó ser una coincidencia dolorosa: el aniversario de su muerte coincidió con el cumpleaños de Marcovecchio.

«Es muy difícil porque la fecha a todos nos pega, independientemente de la sensibilidad que cada uno pueda tener, en ese sentido yo soy bastante sensible con las fechas. Es un mes de Jorge, que para mí es una eternidad, el tiempo está totalmente raro en mi cabeza, en mi emoción», expresó Marcovecchio afectada durante el programa conducido por Marina Calabró, quien reemplaza a Mariana Fabbiani.

Marcovecchio continuó describiendo el dolor de la pérdida y la percepción distorsionada del tiempo desde que se fue su esposo. «Cuando lo pasas bien vuela, pero cuando los días son largos, fue el mes más largo de mi vida», confesó.

Cómo era Jorge Lanata cuando le organizaba los cumpleaños a Elba Marcovecchio

La emoción de Elba aumentó al recordar cómo Lanata solía organizar sus cumpleaños. «Que sea justo el día de mi cumple con la forma en la que Jorge me organizaba, no sabes lo lindos que me organizaba los cumpleaños», dijo con la voz quebrada. Marina Calabró, quien colaboró con Lanata en Radio Mitre, corroboró la dedicación del periodista, mencionando que siempre buscaba consejos para los regalos y detalles para hacer especial el día de su esposa.

«Me hacía los cumpleaños tan lindos, tan lúdicos, tan generoso, tan amoroso. Invitaba a mis amigas, lo organizaba, lo disfrutaba tanto él como yo», rememoró Marcovecchio, destacando además una característica entrañable de Lanata: «Por más que yo fuera la homenajeada, la cabecera de la mesa siempre de él».