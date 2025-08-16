Elba Marcovecchio sobre la deuda que la radio reclama por Jorge Lanata: “Malagradecidos”

Elba Marcovecchio asintió que desde la radio en que trabajó Jorge Lanata, durante los últimos años de su vida, son unos “malagradecidos” por reclamar una deuda de US$300 mil, dinero que consideró “ínfimo” en comparación a lo que su entonces marido les “hizo ganar”.

El periodista fallecido en diciembre pasado había adquirido un préstamo por parte de la emisora que, según se supo, fue de US$400 mil, del cual había abonado US$100 mil. La finalidad habría sido para refaccionar el hogar de Punta del Este, que le permitiera modificar toda la cocina y poner un baño que le brinde comodidad.

Elba Marcovecchio defendió a Lanata y cuestionó a la radio: “Es una corporación sin corazón”

En éste sentido, Marcovecchio señaló: “Jorge le dio 12 años maravillosos. Les dio años de popularidad y un nivel intelectual que ¿Quién lo sucede?”. En línea, explicó que los bienes que “dejó” su compañero son la casa de Punta del Este, obras de arte y un auto.

Asimismo, la letrada volvió a aclarar que el dinero en cuestión “no fue en nada para mi casa. No participé de todo eso” y añadió: “Jorge quería que la radio le diera una gratificación por los once años que llevaba ahí hasta el momento. Cuando se comparaba el monto, no era exagerado para los ingresos que él tenía”.

Elba Marcovecchio criticó a la emisora donde trabajó Lanata: “No me invitaron al homenaje”

La abogada terminó por asentir cuando le consultaron si desde la radio son “malagradecidos” y explicó: “No me invitaron al homenaje en la radio. Reclaman el dinero porque es una corporación y no tienen corazón. Es presentar una deuda de valor ínfimo para lo que él le generó a la radio”.

En cuanto a la herencia del periodista, afirmó: “La sucesión ya empezó, pero todavía no hay declaratoria de herederos. No soporto ver el nombre de él con la carátula sucesión. En mi caso, y el de las hijas, estamos atravesando un duelo. Lo cuento en primera persona”.

“Jorge trabajó toda su vida y de hecho trabajaba demasiado. Podría no haber dejando nada porque la ganaba él”, concluyó Marcovecchio.