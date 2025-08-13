En las últimas horas se conoció la deuda que dejó el conductor y que deberán pagar sus herederos. Mirá acá cuál es la exorbitante cifra y cómo sigue la causa.

La millonaria deuda de Jorge Lanata con Radio Mitre: ¿Cuánto es la cifra?

Este martes, la conductora Karina Mazzocco reveló en A la tarde la millonaria deuda de Jorge Lanata. Radio Mitre le reclama a los herederos del periodista la suma de 300 mil dólares. Este monto es parte de un préstamo de 600 mil dólares que le pidió en 2022 el conductor a la emisora.

El periodista Luis Bremer se explayó sobre el tema: «Se presentó el abogado de Radio Mitre, Carlos María del Campillo, con documentación fehaciente que da cuenta de la deuda de 300 mil dólares«. A su vez, indicó que, si se comprueba la deuda, «quienes tendrían que afrontar el pago serían Marcovecchio y sus hijas del conductor«.

Luego, mencionó para qué se utilizó el dinero del préstamo: «El monto pedido, según tres testigos, fue para comprar el departamento en el que hoy vive Elba Marcovecchio«. Además, agregó que «antes de casarse, Lanata le pidió a Marcovecchio que ponga ese departamento a su nombre para no tener problemas futuros con la herencia».

Fallecimiento de Jorge Lanata: ¿De qué murió el periodista?

El periodista Jorge Lanata falleció el 30 de diciembre de 2024 a los 64 años. El comunicador murió tras estar internado en el Hospital Italiano más de cinco meses por problemas de salud. Su salud se agravó unos días antes de su deceso. Según Elba Marcovecchio, su última esposa, el comunicador murió por una falla multiorgánica.

Estuvo en terapia intensiva por tres meses, hasta que luego fue derivado al centro de rehabilitación Santa Catalina, en San Cristóbal, pero luego en septiembre regresó al primer centro de salud.

En medio de una seguidilla de operaciones, debió ingresar cuatro veces al quirófano a raíz de una isquemia intestinal. Le debieron extirpar 70 centímetros de intestino. Las internaciones del periodista transcurrieron en medio de una fuerte disputa entre su esposa e hijas, que incluso llegó a la Justicia.