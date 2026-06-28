«Elijo creer»: el tierno ritual familiar que Antonela Roccuzzo repitió tras la victoria de Argentina ante Jordania

La fiesta de la Selección argentina en el Mundial 2026 no se detiene. Tras sellar la clasificación en el cierre del Grupo J ante Jordania, las miradas se trasladaron rápidamente de la cancha a las tribunas del Dallas Stadium. Allí, Antonela Roccuzzo volvió a transformarse en el centro de atención al compartir una íntima postal familiar que refleja el apoyo incondicional hacia Lionel Messi, quien a sus 39 años sigue estirando su vigencia como el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Acompañada por dos emojis de corazones celestes y blancos, la influencer posó junto a los pequeños Mateo y Ciro, ambos lookeados con la camiseta oficial y una sonrisa gigante. Sin embargo, la publicación encendió las alarmas y las preguntas de los seguidores por un detalle evidente: la ausencia de Thiago, el hijo mayor de la pareja.

¿Dónde está Thiago?: el motivo de su ausencia en el búnker familiar

A diferencia de los mundiales anteriores donde el clan Messi se mostraba estrictamente unido en el palco, esta Copa del Mundo obligó a una separación logística debido a los compromisos deportivos del heredero mayor:

Destino Punta Cana: Thiago Messi no estuvo en Dallas porque se encuentra en República Dominicana disputando un torneo internacional juvenil con las categorías inferiores del Inter Miami .

Thiago Messi no estuvo en Dallas porque se encuentra en República Dominicana disputando un torneo internacional juvenil con las categorías inferiores del . Los que se quedaron: quienes sí siguen firmes como los «amuletos» oficiales de Leo son Mateo y Ciro (que también juegan en las infantiles del club norteamericano) y que ya repitieron el ritual de la foto familiar tras las victorias previas ante Argelia y Austria.

El festejo descontrolado por el sexto gol de Leo

El palco de la familia Messi vivió momentos de pura tensión y desahogo durante el partido. El capitán de la Albiceleste no fue de la partida inicial; ingresó a los 59 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Lautaro Martínez —quien ya había abierto el marcador—.

Tras un tiro libre espectacular que casi se mete en el ángulo, la revancha para el «10» llegó veinte minutos más tarde con un remate milimétrico que descolocó al arquero jordano. Las cámaras de la transmisión oficial captaron el instante exacto en el que Antonela Roccuzzo se fundió en un abrazo desaforado con sus hijos para gritar el sexto tanto de Messi en lo que va de esta edición de la Copa del Mundo, consolidando un clima de fiesta de cara a los mata-mata.