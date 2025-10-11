Elizabeth Vernaci apuntó sin filtro contra las panelistas de LAM: “Hacete cargo de lo que tenés en la cara”

El estudio de LAM se convirtió en un verdadero campo de batalla para Elizabeth “La Negra” Vernaci quien desde su programa radial desató una catarata de comentarios sobre los panelistas, sus retoques estéticos y el mundo del espectáculo.

Sin filtro, fiel a su estilo, Vernaci lanzó algunas de las frases más picantes de la semana: “Yo tengo la cara lavada”, arrancó, en clara alusión a las angelitas y sus arreglos estéticos.

Elizabeth “La Negra” Vernaci encendió la polémica con su ranking de las más “botoqueadas” del espectáculo

Entre risas y cruces, la Negra propuso un “top 10 de las más botoqueadas” del panel. “Para mí, la más botoqueada es Matilda Blanco”, dijo, y siguió enumerando con sarcasmo: “Marcela Feudale no tanto, pero Yanina Latorre tiene muy bien puesto el botox”.

Lejos de descomprimir la tensión, Vernaci redobló la apuesta y se defendió de quienes la acusan de haberse hecho retoques: “A mí me están calumniando con botox ajenos. Hacete cargo de todo lo que tenés en la cara, le dijo directamente a Ángel de Brito, a quien en tono de broma rebautizó como Marcelo de Brito.

También lanzó dardos hacia otros colegas: “Si se siguen haciendo cosas van a quedar con la cara de Polino o de Burlando”, ironizó entre risas.

La Negra, lejos de limitarse al chiste, marcó su postura sobre la naturalidad y los retoques: “Que cada uno se haga lo que quiera, pero que no vengan a tirarte con botox ajeno cuando una no tiene”.