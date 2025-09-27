Viviana Colmenero sostuvo que Yanina Latorre “es un títere de la industria” y la calificó de “inescrupulosa»

Viviana Colmenero se ganó su lugar en los medios por haber sido la primera mujer en ganar Gran Hermano en 2002, aunque se mantuvo mayor tiempo en el anonimato, hasta que fue panelista de LAM y, previo a eso, radicó su cruce con la “angelita” Yanina Latorre, a quien ahora consideró “un títere de la industria”.

Viviana Colmenero cuestionó a Yanina Latorre: “Se autoproclama la número uno”

En su visita al programa “Juernes”, parte del streaming de la TV Pública, Colmenero contó que tras su partida del programa conducido por de Brito, “con Yanina está todo perfecto” y añadió: “No digo que es mi amiga, no tengo nada en contra de ella, ni un sentimiento de odio, ni de amor, es la nada misma”.

Pero en seguida apuntó: “Ella prioriza su ego y su propio egoísmo con los objetivos laborales. Creo que no le importa nadie en realidad, qué siente o piensa el otro, a la hora de hacer su trabajo. No tiene escrúpulos”.

En su experiencia, la ex “hermanita” recordó: “Cuando estuve contratada coincidió con que ella se iba de vacaciones y no compartimos piso, pero ella se encargó, vía Twitter -ahora X- de querer boicotear todo el tiempo, mi estadía en LAM”.

En línea, rememoró: “Tengo un local donde vendo de todo e hicimos un móvil. Hacía varios años que yo no aparecía en los medios, Ángel de Brito me hizo una nota del estilo ‘Qué fue de la vida de (…)’. Estuvo bueno y duró más de 40 minutos”.

“Ella estaba distraída mientras fingía demencia, ella siempre cree que es superior al resto de los mortales, es su problema. Usa mucho la doble vara, pero no creo que tenga alguien con quien se lleve bien actualmente”, añadió.

Sobre Latorre, retomó: “La respetan por el estatus que tiene en lo mediático y no sé quién se lo puso. Se autoproclama la número uno y Ángel también la incentiva y la valora como profesional. No veo que tenga grandes primicias”.

“La forma en que procede ante las informaciones que tiene muchas veces genera impotencia y daño. No tiene escrúpulos. Ella no se vé, está sumergida en lo que le hicieron creer. Es un títere de la industria y cuando no sirva para más, va a quedar afuera”, insistió Colmenero.

“Está ahí porque es funcional al trabajo y a lo que genera, eso da mucho de comer. Me perjudicó, pero como yo tengo otras vías de vida, otros caminos y no voy a depender del daño que me hace para sentirme bien con mi vida”, continuó.

“Con su información, siempre quiere destruir y después se creé que es moralmente correcta. LAM va a ser más prestigioso sí Yanina no está y por culpa de ella, Ángel recibe muchísimas críticas”, concluyó.