Por qué Marina Calabró está en el ojo de la tormenta: “Vecinos odiados”

Marina Calabró se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que los vecinos del barrio porteño de Núñez la escracharan públicamente por estacionar su auto en lugares indebidos cuando se queda a dormir en la casa de su pareja Rolando Barbano. Los detalles en esta nota.

Marina Calabró fue escrachada por vecinos de Núñez en Buenos Aires

No es la primera vez que la periodista Marina Calabró es tapa de portales por esta situación, ya que los vecinos de la zona ya se habían quejado de ella en más de una ocasión, pero ella jamás hizo referencia a los escraches.

En esta ocasión, la situación fue expuesta por Pochi de Gossipeame, quien compartió las imágenes enviadas por vecinos en su cuenta de Instagram. En ellas, se puede ver al vehículo de la periodista estacionado de manera imprudente y obstaculizando el paso.

“#Lanonoticia: ¡VECINOS DE NÚÑEZ ODIADOS! Marina Calabró sigue dejando su auto mal estacionado cuando va a lo de Barbano a dormir, lo deja en la línea de cruce de peatones casi tapando la rampa para discapacitados y para cochecitos. ¡Así no!”, expuso la panelista de Puro Show.

El reclamo de los vecinos no es únicamente por el mal estacionar, sino el hecho de que estacione en lugares que puedan dificultar la movilidad y tranquilidad de los peatones del barrio Núñez.

Marcelo Tinelli cargó contra Marina Calabró

Tras los reclamos de famosos por los sueldos adeudados, y de la venta de su casa de Punta del Este, Marcelo Tinelli habría recibido un embargo sobre sus activos. Marina Calabró dio esta información y el conductor salió a desmentirla furiosamente en las redes sociales.

En Lape Club Social, Marina habló sobre el supuesto embargo millonario que pesaría sobre el patrimonio del conductor. “Le cayó un nuevo embargo millonario a Marcelo Tinelli”, dijo Marina, que recordó cómo se dio la venta de la millonaria casa de Tinelli en Uruguay.

La información enfureció a Tinelli, que salió a responderle a la periodista desde su cuenta de X. “No Marina, no es así. Ese embargo me lo metió el mismo que te dio la info equivocada, al que curiosamente vos no nombrás, salvo al final”, remarcó.

Con información de NA