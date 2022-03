Elon Musk reta a duelo a Vladimir Putin, con Ucrania como premio

El multimillonario Elon Musk desafió ayer al presidente ruso, Vladimir Putin, a un «combate» cuerpo a cuerpo. ¿El trofeo? Nada menos que Ucrania, escenario de una ofensiva del ejército ruso desde hace casi tres semanas.

«Por la presente desafío a Vladimir Putin a un combate (cuerpo a cuerpo). El premio es Ucrania», escribió en Twitter el fundador de la compañía espacial SpaceX, sin precisar la forma que tomaría este duelo.

«¿Acepta esta pelea?», preguntó Musk en otro mensaje en ruso, dirigiéndose directamente a la cuenta oficial en inglés de Twitter del Kremlin. Y ante la incomprensión de uno de sus más de 77 millones de seguidores, aseguró que hablaba «completamente en serio».

No hubo una respuesta inmediata del gobierno ruso.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна