Emilia Mernes contó que tiene un grupo de WhatsApp con Tini Stoessel y Nicki Nicole: «Con amigas…»

Emilia Mernes visitó el programa español «El Hormiguero» y reveló que tiene un grupo de WhatsApp para charlar con dos colegas tan exitosas como ella. Se trata de Tini Stoessel y Nicki Nicole, las artistas con las que grabó el tema «Blackout».

Cómo se llama el grupo de WhatsApp de Emilia Mernes, Tini Stoessel y Nicki Nicole

«Somos amigas desde hace tiempo. Y trabajar con amigas es mucho más fácil. Manejamos la sinceridad, tenemos un grupo que se llama ‘Las chicas superpoderosas’ en el que nos decimos todas las verdades», contó Emilia Mernes, sobre el grupo de WhatsApp que tiene con Tini Stoessel y Nicki Nicole.

«Hace un tiempo, estaba en uno de los primeros shows aquí, en España, y terminaba con una pose después de una coreografía y ahí tenía que pasar un ‘blackout’, irse todo a negro para finalizar bien. Y se olvidaron de apagarlo. Y grité ‘blackout, la conch… de la Lora’. Y se escuchó por todos los lados. Fue terrible. Se hizo viral», recordó Emilia.

Por ese episodio fue que el nombre de su nuevo tema no podía ser otro que «Blackout», en honor a ese episodio. «Lo peor de todo es que yo estoy pendiente de casi todo y soy muy exigente en ese sentido. Me gusta estar en los detalles. Tengo un equipo increíble y, por lo general, siempre salen bien las cosas, pero a veces pasan cosas. Otra vez, yo giraba con una estrella llena de espejos y brillos. Y tenía que cerrarse y se terminaba el show. Se apagaban las luces y yo tenía que irme por el costado. Y cuando iba caminando, se vuelven a encender las luces. Y me tiré al suelo. No se puede perder la magia», declaró.

📲 Tini, Emilia y Nicki Nicole tienen un grupo de Whatsapp que se llama "Las chicas superpoderosas" pic.twitter.com/HmQiyfmrrE — Resumido.info (@Resumidoinfo) May 27, 2025

Los shows de Emilia son muy exigentes a nivel físico porque se la pasa bailando. «Trato de mantenerme muy hidratada y, otra vez, me entraron ganas de hacer pis justo antes de salir al escenario. Y estaba muy lejos del baño, no podía irme. Así que hice pis en un vaso. Y tenía que apuntar, era raro», recordó entre risas.

NA