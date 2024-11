Emma Vich de Gran Hermano, durísimo con Martín Ku: aseguró que le pagaron para pelearse con Yao Cabrera

Todos en las redes sociales quedaron sorprendidos el miércoles pasado cuando se difundió un vídeo del influencer Yao Cabrera a las piñas con el ex «hermanito» Martín Ku ¿El motivo de la pelea? Gisela Gordillo, novia del uruguayo, con quien se rumoreó que el ex Gran Hermano engañó a su pareja, Marisol Unzaga. Emma Vich, otro ex «hermanito», dio su opinión y fue durísimo con el rionegrino.

Emma Vich criticó fuertemente a Martín Ku de Gran Hermano: «Yo me pongo a laburar de algo más digno»

Emma Vich, ex participante de Gran Hermano, fue muy crítico con su ex compañero de reality, Martín Ku, luego de que se viera envuelto en una pelea con Yao Cabrera, el infame influencer con varios problemas con la ley en su historial.

En el programa del pasado viernes en«Se picó», streaming conducido por Gastón Trezeguet, Emma Vich y Rosina Beltrán, dos ex «hermanitos» hablaron sobre la pelea de su excompañero de reality el cordobés fue contundente con su opinión.

«Que grasa, que horror», comenzó diciendo el «divo pop», sin pelos en la lengua. «Le pagan mucha plata por esas cosas», dijo Rosina, insinuando que toda la pelea fue armada. «Es una acción comercial», agregó el conductor del ciclo. «¿Que acción comercial? pero tu perfil queda super freak», dijo Emma.

«¿Vos no lo harías?», preguntó Trezeguet. «Gastón ¿Vos me ves a mi haciendo algo así? Por más dólares que me den me pongo a laburar de algo más digno», respondió él. Ante esto, la uruguaya argumentó que simplemente es algo actuado. «Pero es una pelea rosina ¿Vos sos joda? ¿Vos harías esto?», dijo Vich.

Luego, el ex Gran Hermano cerró con palabras contundentes. «Después Telefe llama a este gente ¡bueh!, no importa. Tienen una demencia todos, el que participa, el que acepta y el otro», concluyó el cantante.