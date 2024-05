Gran Hermano: Todo sobre la pelea entre Juliana «Furia» y Emmanuel

Luego del fuerte cruce que protagonizaron Juliana «Furia» Scaglione y Mauro Dalessio, el más reciente eliminado de Gran Hermano, la jugadora tiene un nuevo objetivo: eliminar a Emmanuel.

Si bien los «hermanitos» habían tenido sus idas y vuelvas, Juliana y Emma se habían vuelto muy cercanos en el último tiempo y estaban jugando juntos. Sin embargo, ella decidió darle la espalda al peluquero, algo que el jugador no se tomó muy bien.

El joven rompió en llanto en el baño y las imágenes fueron difundidas por Twitter. Vich se siente dejado de lado y no entiende el porqué del distanciamiento de su amiga. «No sé qué le pasó conmigo, no me habla ni me dice nada, pero yo le quiero dar su tiempo […] yo la re quiero» le dijo el estilista a Martín Ku.

Emma triste con la actitud de Furia: "No sé qué le pasó conmigo, no me habla ni me dice nada […] yo la re quiero"#GranHermano pic.twitter.com/LIgtWBoEOJ — TRONK (@TronkOficial) May 13, 2024

Emmanuel intentó aclarar el panorama con la «hermanita», aunque ella no quiere saber nada. «No gracias, te agradezco todo, chau, listo» dijo Juliana. «Pero Fu, yo no te hice nada» retrucó el estilista.

«No, ya está, suficiente con todo lo que pasó» arremetió Scaglione, por lo que Vich volvió a recalcar que el no sabía ni siquiera que es lo que le había hecho.

«Ya te dije ayer, no me hables más […] ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? si te jode te podes ir. Tampoco tenes porque hacer venir a romperme las bol** cuando te estoy diciendo que no me hables» concluyó tajante la «hermanita».

Luego, una de las jugadoras, Florencia Regidor, le contó a Nico los motivos que le dio Furia para distanciarse de Emma. “A mí Furia me dijo ‘Estoy cansada de que se tapen el cul* conmigo. Que me pidan favores.. si tanto fandom tiene Emma, que labure él” contó Florencia.

Emmanuel intentó hablar con Furia para comprender qué le pasa pero ella le cortó el rostro: "ya te dije ayer, no me hables más […] quién te dijo que iba a ser facil? si te jode te podés ir"#GranHermano pic.twitter.com/4EG0ewgid0 — TRONK (@TronkOficial) May 13, 2024

Furia quiso cambiar el destino de Mauro y pidió «Emmanuel al 9009»

Durante la madrugada del domingo, la jugadora charló con Bautista, Zoe, Nicolás y Florencia en el cuarto. Mientras comían algunas golosinas, la doble de riesgo miró a cámara y dijo: “Envía la palabra Emmanuel al 9009, ahí está, ¿hacemos? Me dijeron que en 24 horas puedo cambiar la vida de todos. ¿Salió un cambiazo? ¿Sale Mauro y entra Emma?”

Más tarde, la jugadora dijo charlando con los hermanitos: “Se llega a quedar Emma y le arranco todos los pelos”. Finalmente, el eliminado de la jornada fue Mauro, algo que afectó mucho a Scaglione a pesar de su pelea.

Luego de llorar, Juliana se secó las lágrimas y le habló a los jugadores. «Lo hecho, hecho está; lo visto, visto está. En la próxima que Emma cae en placa lo hago mierda» afirmó.

Durante las primeras horas de la mañana de hoy, mientras todos dormían, Juliana y Emmanuel se enfrentaron. Aunque las cámaras del vivo de DirecTV Go no captaron la discusión, se estima que en el programa de esta noche se vea la discusión completa.