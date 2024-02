Emotivo mensaje de Fito Páez a Neuquén, tras la Fiesta de la Confluencia: «Fue un gran abrazo infinito de amor este concierto»

Fito Páez cerró la Fiesta Nacional de la Confluencia 2024 en Neuquén con un show cargado de grandes éxitos, pero también con fuertes momentos emotivos. El paso por el referente del rock nacional en tres generaciones lo vivió de manera particular y así lo compartió en sus redes sociales oficiales.

«Neuquén! Hace más de 40 años que pateo tus calles y conozco a parte de tus familias, tus álamos y tu río Limay. Fue un gran abrazo infinito de amor este concierto inolvidable que jamás se irá de mi corazón. Recuerdo la primera gira solista en el año 85 en el Club Pacífico», dijo el compositor de «El amor después del amor».

Fito además compartió con todos los artistas que cerraron la cuarta fecha del festival, en un convite de música y disfrute sobre el escenario Limay de la Fiesta. Sobre esto Fito recordó: «Si la memoria no me falla, tocando como si fuera la última vez para no más de treinta personas y hoy este lago interminable que construimos en el tiempo también cantando, bailando y escuchándonos como si fuera el último concierto. Gracias a Piti a Juanse y a Fabiana Cantilo».

Páez definió destacó al público de Neuquén marcando que «Hicieron todo más bello y cálido».

En el posteo, además anticipó que la próxima semana «comienza la preparación del nuevo álbum que hoy me confirmaron se grabará en los estudios Abbey Road (mismo de los Beatles) en el mes de julio de este año con la coproducción de Gustavo Borner y Diego Olivero».

Más abajo, pero en la misma publicación, contó que pondrá toda «su dedicación estará puesta ahora en terminar de componer un álbum que llevo conmigo hace muchos años» y adelantó que «si todo sale bien también tendrá su película».

«Y Mi amor y gratitud infinita hacia toda la familia que acompaña en el viaje alrededor del mundo. Full love FP», cerró la publicación.