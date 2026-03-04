Ernestina Pais protagonizó un accidente automovilístico y se negó al test de alcoholemia

La conductora Ernestina Pais protagonizó un accidente automovilístico en la intersección de Avenida del Libertador y Las Heras, en la ciudad de Buenos Aires, durante la tarde de este martes.

Según el reporte policial, Pais colisionó su vehículo contra un auto que se encontraba estacionado. Tras el impacto, la conductora se negó a realizar el test de alcoholemia correspondiente, por lo que se le labró un acta positiva y su automóvil fue trasladado al playón municipal.

Cómo fue el choque de Ernestina Pais

De acuerdo con la información del expediente policial, el hecho ocurrió cuando un Honda City conducido por Ernestina Pais chocó contra un Alfa Romeo que estaba estacionado en la vía pública.

Minutos después del incidente, efectivos de la Comisaría 5ª y personal de Tránsito se acercaron al lugar para realizar las actuaciones correspondientes y controlar la situación.

En ese contexto, las autoridades intentaron realizar el control de alcoholemia, procedimiento habitual en este tipo de siniestros viales.

La conductora se negó al control de alcoholemia

Según indicaron fuentes policiales citadas por distintos medios, Ernestina Pais se negó a realizar el test de alcoholemia, lo que en la normativa de tránsito vigente se considera equivalente a un resultado positivo.

Por este motivo, las autoridades labraron un acta de infracción y dispusieron el secuestro del vehículo, que fue trasladado al playón municipal.

No hubo heridos en el accidente

El reporte oficial también confirmó que no se registraron heridos de gravedad como consecuencia del choque.

El incidente provocó daños materiales en los vehículos involucrados, pero no fue necesario trasladar a ninguna persona a centros de salud.

Ernestina Pais es una reconocida conductora de radio y televisión en Argentina, con una extensa trayectoria en medios y ciclos culturales. El episodio generó repercusión en redes sociales y en distintos programas de actualidad.

