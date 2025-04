Ernestina Pais reveló que vivió un infierno y luchó para recuperar su vida: «Un problema de salud mental»

La periodista y conductora Ernestina Pais abrió su corazón en La Noche de Mirtha y habló como nunca antes sobre su lucha contra el alcoholismo, un problema que, según definió, es una cuestión de salud mental y no debe ser motivo de vergüenza.

Ernestina Pais: «Lo que antes me daba felicidad ya no me generaba nada»

Según supo Noticias Argentinas, Pais contó que lleva más de un año sin consumir alcohol y que ese logro fue posible gracias a la toma de conciencia, la contención familiar y la ayuda profesional. “Después de 30 años de trabajo ininterrumpido, me empecé a sentir mal, angustiada, aunque tuviera todo”, relató.

La pandemia fue un punto de quiebre: “El encierro, el restaurante que cerró, las deudas… empecé a tomar para calmar y tapar la angustia. El consumo problemático no empieza cuando levantás la copa, sino cuando dejás de contar lo que te pasa”, explicó la periodista.

“Lo que antes me daba felicidad ya no me generaba nada. Empecé a vivir un infierno”, confesó. Y remarcó: “Hoy, gracias a Dios, hay un entorno que ya lo ve como un problema de salud mental. No hay que tener vergüenza”.

Consultada por Mirtha Legrand sobre si se puede salir del alcoholismo, Ernestina fue tajante: “Sí, absolutamente. Ese es el mensaje que quiero dar. Llevo un año y tres meses sin tomar, es un montón”.

También compartió que fue internada por decisión de su familia, luego de un episodio autolesivo, y que hoy lo valora como un acto de amor: “Fue una internación de la que me fui por alta voluntaria. Pero entendí que fue la forma en que me cuidaron”, reflexionó emocionada.

Ernestina Pais busca, con su testimonio, visibilizar las adicciones como parte de una problemática de salud y alentar a otras personas a buscar ayuda sin estigmas.