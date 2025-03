Quiénes son los invitados a las mesazas de Mirtha Legrand y Juana Viale este 29 y 30 de abril

Este sábado 29 y domingo 30 de abril Juana Viale y Mirtha Legrand conducirán nuevamente sus grandes programas y contarán con varios invitados, desde el abogado Fernando Burlando hasta el periodista Tomás Balmaceda. Leé la lista completa de famosos que comerán con las divas.

Ernestina Pais, Emilia Attias y Conrado Estol: Todos los invitados a los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale

Este fin de semana regresan las tradicionales mesazas de Mirtha Legrand y Juana Viale por la pantalla de eltrece, con una selección de invitados que combinan política, espectáculo, medicina y actualidad.

El sábado 29 de marzo a las 21:30, La Noche de Mirtha contará con la conducción de Mirtha Legrand, la diva máxima de la televisión argentina. Los invitados confirmados son:

Fernando Burlando, abogado

José María Muscari, director teatral

Edith Hermida, periodista y conductora

Ernestina Pais, periodista y actriz

Dr. Conrado Estol, médico neurólogo

Por su parte, el domingo 30 de marzo a las 13:45, Juana Viale tomará la posta en Almorzando con Juana, acompañada por:

Damián de Santo, actor

Emilia Attias, actriz y conductora

Eleonora Cole, periodista

Rodrigo Tapari, cantante

Tomás Balmaceda, periodista y doctor en filosofía

Ambos programas, producidos por StoryLab para eltrece, mantienen el formato clásico de entrevistas en la mesa, donde las figuras más relevantes del país se dan cita para hablar de actualidad, anécdotas y temas de interés nacional.

Mirtha Legrand recordó la pelea que tuvo con Antonio Gasalla: «una tontería»

El mundo del espectáculo argentino lamenta la muerte del capocómico Antonio Gasalla, quien falleció a los 84 años. En homenaje a su trayectoria, Mirtha Legrand dedicó una de sus “mesaza” del sábado por la noche a recordarlo, reuniendo a artistas cercanos a su historia. Entre las anécdotas que surgieron, la conductora reveló un episodio desconocido sobre el enojo que protagonizó Gasalla con ella.

“Vos sabés que conmigo se enojó también”, comenzó Mirtha Legrand mientras sus invitados rememoraban las singularidades del comediante. “Estábamos en Mar del Plata y me invita a tomar el té. Tenía un departamento ahí en el Parque San Martín. Le digo, bueno, tal día, a tal hora. Y ese día yo tenía algo de trabajo que no podía dejarlo, tenía que hacer una grabación. Lo llamé y le dije, Antonio, no puedo ir. Se enojó”.

La diva agregó entre risas que Gasalla “se enojó muchísimo. No me habló durante no sé cuánto tiempo. Hasta que un día nos encontramos y le di un abrazo. Porque era una tontería el enojo”.