Escándalo en Reino Unido: publicaron la primera imagen de Kate Middleton, pero aseguran que fue «manipulada»

Una nuevo misterio rodeo a la familia real británica. Varias agencias internacionales de noticias, incluidas Reuters, Agencia France-Press (AFP) y Associated Press (AP), retiraron de circulación la fotografía publicada este domingo por el Palacio de Kensington de Kate Middleton, en la que se la ve junto a sus tres hijos. Aseguran que está “manipulada”.

Las cuentas oficiales en las redes sociales de la princesa Kate y el príncipe Guillermo, heredero al trono, publicaron hoy la primera imagen de la princesa de Gales tras meses de especulaciones después de su misteriosa operación abdominal, de la que poco se sabe.

La foto en cuestión muestran a Kate, sonriente, sentada en una silla junto a sus hijos Louis, George y Charlotte con motivo de la celebración del Día de la Madre en el Reino Unido. La imagen fue atribuida a su esposo Guillermo y se dijo que había sido tomada esa semana en Windsor.

Pero horas después de su publicación, varias agencias comenzaron a retirar la foto de circulación.

“En un principio The Associated Press publicó la fotografía, que fue divulgada por el Palacio de Kensington. Pero posteriormente la AP la retiró debido a que, luego de un examen más cuidadoso, aparentemente la fuente había manipulado la foto de una manera que no está a la altura de los estándares de la agencia noticiosa”, explicó la agencia de noticias.

AP precisó que la discrepancia detectada se encuentra “en la alineación de la mano izquierda de la princesa Charlotte”.

En la misma línea se expresó la agencia de noticias francesa AFP: “debido a una edición editorial, esta foto (…) del príncipe de Gales ha sido retirada de AFP sistemas y ya no puede utilizarse de ninguna manera”.

En la publicación de Instagram habían aparecido numerosos comentarios en los que denunciaban que había manipulaciones en la foto.

Chris Ship, editor de realeza de ITV News, dijo que había “serias preguntas” para el Palacio de Kensington después de que pareciera que elementos de la imagen, incluida la manga de la princesa Charlotte, habían sido manipulados.

I’ve never been much of a conspiracy theorist but if @AP @AFP @Reuters & other picture agencies are concerned enough to remove it and ask clients to delete it, there are serious questions for Kensington Palace – which was the source of the photo.

These appears to be the issues 👇 https://t.co/ifcSB9mUzu pic.twitter.com/bH5gN9fJtJ