Escándalo en un vuelo que salió de Bariloche: Nancy Pazos protagonizó un fuerte cruce con un pasajero

Nancy Pazos quedó en el centro de la polémica por una discusión ocurrida en un avión que partió desde Bariloche rumbo a Aeroparque. Se filtró un audio del tenso intercambio que mantuvo con otro pasajero.

Un vuelo que partió desde Bariloche con destino a Aeroparque se convirtió en escenario de un fuerte enfrentamiento que tuvo como protagonista a Nancy Pazos. La periodista mantuvo una acalorada discusión con otro pasajero y parte del episodio quedó registrado en un audio que posteriormente salió a la luz y generó repercusión.

El episodio fue revelado en LAM (América TV), donde inicialmente presentaron la información como un enigmático. Finalmente, Pepe Ochoa confirmó que la protagonista era Nancy Pazos y aseguró que la situación se había producido durante un viaje desde la ciudad rionegrina hacia Buenos Aires.

Según informó PrimiciasYa, Ochoa relató que la periodista había abordado el avión en Bariloche y que dentro de la aeronave se produjo una situación de tensión vinculada, inicialmente, con un lugar que presuntamente no le correspondía.

Qué pasó con Nancy Pazos en el vuelo desde Bariloche

A partir del audio difundido en televisión se conocieron detalles de la discusión. El intercambio fue subiendo de tono hasta incluir reproches, insultos y comentarios relacionados con la situación económica del país.

En un momento de la conversación, Pazos hizo referencia a la realidad nacional y el otro pasajero respondió cuestionándola por estar viajando en avión.

“Yo te veo viajando en un avión. Si estuviera mal, viajarías en tren o micro”, lanzó el hombre durante el cruce.

La periodista reaccionó inmediatamente y la conversación se volvió todavía más tensa. Ante la escalada de la discusión, el pasajero incluso llegó a advertirle: “Nancy, te van a bajar”.

Pazos, por su parte, buscó diferenciar su situación económica personal del análisis que estaba realizando sobre el país y aseguró que a ella le iba bien.

El audio del cruce que comenzó a circular

La discusión no terminó allí. Durante el intercambio también aparecieron referencias a episodios anteriores protagonizados por la periodista y nuevos reproches entre ambos.

El audio finalmente llegó a la televisión y el episodio ocurrido en el vuelo Bariloche-Aeroparque comenzó a circular en redes sociales, donde rápidamente despertó repercusiones.

Hasta el momento, lo que trascendió públicamente corresponde fundamentalmente al registro difundido y a la reconstrucción realizada en LAM sobre lo sucedido dentro del avión.