Conflicto en Medio Oriente: rebeldes hutíes realizaron ataques aéreos cerca del aeropuerto internacional de Arabia Saudita

Medios saudíes mencionaron que un depósito de carburante de la petrolera estatal Aramco, situado cerca del aeropuerto internacional, se incendió después de una explosión (Foto: gentileza)

Arabia Saudita activó sus alertas de emergencia aérea durante la madrugada de este sábado 19 de septiembre en la capital, Riad, tras registrarse una serie de explosiones que hicieron temblar las estructuras de varias zonas residenciales del norte y centro de la ciudad.

El episodio marca una nueva escalada en las hostilidades regionales tras la reanudación de los enfrentamientos en territorio árabe. Los habitantes de la capital saudí recibieron mensajes de emergencia en sus teléfonos móviles alrededor de las tres de la mañana.

En la notificación se advertía sobre una «amenaza aérea hostil» en desarrollo y se recomendaba a la población permanecer resguardada dentro de sus hogares hasta nuevo aviso. Un ataque aéreo atribuido a los rebeldes hutíes impactó en las inmediaciones del aeropuerto internacional

Poco tiempo después del envío de las alarmas, residentes y periodistas presentes en el lugar reportaron el estallido de al menos dos fuertes explosiones. Aunque la defensa civil saudí dio por finalizada la alerta media hora más tarde, el impacto del ataque afectó rápidamente a los servicios esenciales de la zona.

De acuerdo con reportes de la agencia AFP, un depósito de combustible perteneciente a la petrolera estatal Aramco, ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Rey Khalid, sufrió un incendio de consideración. Las cuadrillas de bomberos montaron un operativo de urgencia en el predio para contener las llamas.

En tanto, el portal especializado en seguimiento aeronáutico FlightRadar24 confirmó que la terminal aérea internacional experimentaba graves alteración en sus operaciones normales. Múltiples vuelos fueron cancelados o sufrieron importantes demoras mientras las autoridades evaluaban la seguridad del espacio aéreo.

La explosión ocurrió a pocos kilómetros del aeropuerto internacional de Arabia Saudita (Foto: gentileza Infobae)

Cuáles son las repercusiones regionales tras el conflicto en Yemen y Arabia Saudita

El ataque se enmarca en el reciente avance de los rebeldes hutíes, respaldados por el régimen iraní, quienes en las últimas semanas lograron consolidar el control sobre extensas áreas costeras de Yemen. Esta posición les otorga un dominio estratégico sobre el estrecho de Bab al-Mandab, un paso clave para el comercio marítimo mundial.

Desde el inicio de la intervención militar encabezada por Arabia Saudita en 2015 para sostener al gobierno yemení reconocido internacionalmente, la infraestructura petrolera e infraestructura clave del reino ha sido objetivo recurrente de proyectiles y drones lanzados desde el país vecino.

Durante la última semana, el gobierno de Riad acusó formalmente a las milicias hutíes de haber intentado un ataque contra la ciudad sagrada de La Meca, calificado por la diplomacia saudí como una agresión cobarde. Por su parte, los insurgentes desmintieron la acusación catalogándola como propaganda.

Ante el agravamiento del conflicto y la insuficiencia de los ataques aéreos para frenar la incursión rebelde, Arabia Saudita ha buscado reforzar su capacidad de respuesta mediante acuerdos internacionales. En este contexto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos aprobó recientemente la venta de 48 aviones de combate F-35 por un valor superior a los US$ 24.000 millones.

El recrudecimiento de la violencia armada continúa generando un severo impacto humanitario en la región. Según datos de Naciones Unidas, las últimas fases de los combates ya han provocado el desplazamiento de más de 112.000 personas en Yemen, mientras miles de civiles intentan cruzar el mar en busca de refugio.