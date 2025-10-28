Nancy Pazos fulminó a Robertito Funes tras su posteo sobre Diego Santilli: “Es una pobre persona”

El clima entre Nancy Pazos y Robertito Funes volvió a tensarse, ya que la panelista de A la Barbarossa respondió con dureza a un posteo que el periodista hizo en sus redes sociales tras las elecciones legislativas, en el que celebró el triunfo de Diego Santilli, exmarido de Pazos.

Nancy Pazos respondió con dureza: “Es un pobre tipo”

Todo comenzó cuando Funes publicó una historia en Instagram acompañada de una foto del político junto a su actual pareja: “Doble ganador. La gente lo votó y él eligió a una buena, divertida, linda y joven mujer que lo eleva”, escribió Robertito, en una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia Nancy.

Lejos de ignorar el mensaje, Nancy decidió responder desde el programa Los Profesionales de Siempre, donde lanzó fuertes declaraciones contra su compañero.

“Robertito es una pobre persona, absolutamente maltratada en su infancia, calculo yo, por su condición sexual en un contexto sumamente conservador. Le quedaron muchas broncas ahí, que las acumula y las tira con lo que puede”, afirmó sin filtros.

La periodista aseguró que no se sintió afectada por el comentario, pero reconoció que fue una clara provocación: “Él cree que me hace daño, pero a mí no me hace nada. Es un pobre tipo”, sentenció.

Nancy también contó que se enteró del posteo a través de Ángel de Brito, quien lo había compartido en redes: “Yo me enteré por Ángel, pero no tengo nada que contestarle. No siento nada con lo que subió Robertito”.

Durante la misma intervención, Pazos aprovechó para aclarar su relación con Diego Santilli, con quien se separó hace más de una década.

“Yo me separé hace 12 años. Santilli se enamoró y se fue, está perfecto. Lo lloré en su momento y ahora estoy aliviada”, expresó con sinceridad, dejando claro que su historia con el dirigente político forma parte del pasado.

El enfrentamiento entre Pazos y Funes no es nuevo. Ambos comparten panel en el programa de Georgina Barbarossa, donde las diferencias personales se hicieron evidentes en más de una ocasión.

Aunque Robertito suele minimizar los conflictos, Nancy mantiene su postura y no ocultó su incomodidad con el periodista.

Por el momento, ninguno parece dispuesto a dar marcha atrás, y el intercambio más reciente volvió a dejar en evidencia que la paz entre ellos está lejos de llegar.