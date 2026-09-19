Jimena La Torre anticipó una semana clave: qué le espera a cada signo del 21 al 25 de septiembre

Jimena La Torre anticipó una semana marcada por movimientos importantes en el amor, decisiones y vínculos. Qué puede esperar cada signo del Zodíaco entre el lunes 21 y el viernes 25 de septiembre.

La última parte de septiembre llega con movimientos importantes para los 12 signos del Zodíaco. Jimena La Torre adelantó sus predicciones para la semana del 21 al 25 de septiembre de 2026, un período en el que los vínculos, el amor y algunas decisiones pendientes ocuparán un lugar central.

Según las previsiones compartidas por la astróloga y tarotista con Ciudad Magazine, los primeros días estarán atravesados por el recorrido de la Luna por Capricornio y Acuario, mientras que el Sol en Libra cambiará el clima de la semana y pondrá el foco especialmente en las relaciones y la búsqueda de equilibrio.

¿Qué le espera a cada signo?

Horóscopo de Jimena La Torre: las predicciones del 21 al 25 de septiembre

Aries: La semana comienza con una necesidad mayor de estabilidad y compromiso. Más adelante será importante buscar acuerdos y evitar discusiones innecesarias. Hacia el viernes podrían reaparecer recuerdos o noticias relacionadas con un amor del pasado.

Tauro: Los vínculos pueden fortalecerse a partir de proyectos concretos y conversaciones sobre el futuro. También será una semana para flexibilizar algunas expectativas y permitirse disfrutar del amor con menos exigencias.

Géminis: Se abren días favorables para las conversaciones profundas y los encuentros inesperados. Con la llegada del Sol a Libra aumentará el magnetismo y podrían aparecer nuevas posibilidades sentimentales o renovarse una relación existente.

Cáncer: La pareja y los compromisos estarán en primer plano. Será fundamental expresar necesidades sin caer en reacciones impulsivas. Hacia el final de la semana las emociones podrían intensificarse, por lo que convendrá evitar decisiones tomadas en caliente.

Leo: Los hechos tendrán más peso que las palabras durante estos días. El desafío será escuchar al otro y aceptar las diferencias. La semana puede terminar con una fuerte necesidad de refugiarse en los afectos, la pareja y la familia.

Virgo: Una etapa favorable para quienes buscan consolidar un vínculo o animarse a mostrar sus sentimientos. Habrá que dejar atrás ciertas rutinas y, especialmente hacia el jueves, evitar que experiencias anteriores condicionen nuevas oportunidades.

Libra: Una de las semanas más movilizantes del mes. El ingreso del Sol en Libra potenciará el magnetismo y la seguridad personal, mientras que hacia el viernes podrían aparecer decisiones importantes capaces de marcar cierres y nuevos comienzos en el terreno afectivo.

Escorpio: Las conversaciones pendientes pueden ayudar a ordenar los sentimientos. Habrá una invitación a soltar el control y bajar algunas defensas. Hacia el final de la semana, el amor puede traer momentos de mayor disfrute y conexión.

Sagitario: La semana propone valorar los vínculos que ofrecen seguridad sin perder libertad. Los encuentros, mensajes y conversaciones pueden traer novedades, mientras que los últimos días favorecerán una renovación emocional y posibles sorpresas románticas.

Capricornio: Con la Luna transitando inicialmente por el signo, aumentará la necesidad de estabilidad y compromiso. Más adelante podrían aparecer conversaciones sobre viajes o proyectos compartidos. El cierre de la semana pedirá establecer límites frente a vínculos desgastantes.

Acuario: Habrá que mirar hacia adentro y reconocer emociones que todavía permanecen guardadas. Con la Luna en Acuario aumentará el magnetismo y la necesidad de libertad. También podría llegar el momento de cerrar una situación afectiva que ya cumplió su ciclo.

Piscis: Los proyectos compartidos ganarán importancia al comienzo de la semana. Más adelante habrá espacio para la introspección y para reconocer qué se espera verdaderamente de una relación. El viernes puede traer mayor confianza para avanzar hacia una nueva etapa.

Una semana de cambios en el amor para los signos

El movimiento astrológico de estos días tendrá un denominador común: revisar la manera en que cada signo construye sus vínculos.

Para algunos será tiempo de consolidar relaciones y proyectar hacia adelante; para otros, la energía de la semana puede impulsar conversaciones pendientes, cierres necesarios o la posibilidad de darle lugar a una historia diferente.