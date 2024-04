Tenso cruce entre Carmen Barbieri y Karina Mazzocco al aire: «Me estas volviendo loca»

Las conductoras de televisión Carmen Barbieri y Karina Mazzocco se reencontraron este jueves en el programa «Mañanisima» y aclararon sus cruces del pasado.

La modelo fue invitada al programa de Barbieri y sacaron los trapitos al sol, fue Carmen quien decidió recordar la situación que vivió con la tira juvenil «Cebollitas».

“Una tiene que conocer a la persona a la que le va a dedicar ocho minutos de programa como vos hiciste. Quién es, qué ha hecho, de qué se está hablando. Se habló de temas serios de ‘Cebollitas’ en el que se denunciaron abusos de niños, empujones, golpes, algo fuerte y serio. Ese año yo siento que estuve afiliada a tu programa”dijo la exvedette.

«Yo estaba ahí… Yo llevaba a mi hijo de 6, 7 años con los chicos. Yo no iba a llevar a mi hijo a un lugar donde había maltrato» agregó Carmen. Ante esto, Mazzocco le preguntó directamente si seguía enojada por aquel episodio.

«Ya no estoy enojada. Pero antes sí, sino que lo diga Estefi (Berardi). Me tenían que bancar los chicos. Estaba verde con vos y con la producción porque hablaban de temas que no eran ciertos. Eso pasa también» respondió la conductora.

Luego, Barbieri quiso calmar las aguas: «Pero vamos a decirle a la gente no estuvimos nunca peleadas». Ante esto, Karina respondió contundente: «¡No mientas Carmen! vos sí estabas peleada conmigo». «Peleada no estaba. Estaba muy dolida, enojada pero peleada nunca me peleé con vos» contestó.

«¡Pero me está volviendo loca, vos estabas peleada conmigo!»retrucó la exmodelo. «Bueno no importa, pero estamos bien ahora, y gracias por los bombones que me mandaste. Me mandó bombones me llamó un día para decirme que estaba bien vestida. Yo no hice nada ella hizo todo» confesó Barbieri.

«Igual hay que decir que vos no das vuelta a la página Carmen, no soltás» «Soy bravísima, yo bajo una persiana y me cuesta levantar» admitió. Finalmente el encuentro terminó con abrazos, halagos y la promesa de que la conductora de «Mañanisima» visite «A la Tarde».