Escándalo romántico en Brasil: Shawn Mendes, cada vez más cerca de la ex de Neymar

Shawn Mendes estaría iniciando un romance con Bruna Marquezine, exnovia de Neymar Jr, quienes fueron vistos juntos en Brasil.

El cantante canadiense fue visto más de una vez en las últimas semanas en Brasil junto a la actriz, lo que desató una ola de rumores sobre un posible vínculo sentimental.

La ex de Neymar que habría conquistado a Shawn Mendes

Mendes y la actriz y modelo brasileña, de 30 fueron captados saliendo de un restaurante en Río de Janeiro, luego de lo que habría sido una cita para dos. Además, en estos días disfrutaron de la playa en Alagoas.

Aunque ambos intentaron mantener un bajo perfil, las cámaras lograron registrar muchos de sus encuentros. Cuando tuvieron la cita en el restaurante, Bruna fue la primera en retirarse del lugar, luciendo un mini vestido lencero negro, sandalias y un bolso a juego.

Mendes, por su parte, apareció minutos después con jeans y camisa negra, en un guiño de coordinación de estilos. Al notar la presencia de los fotógrafos, el intérprete de Señorita evitó mirar de frente y se cubrió el rostro.

Las especulaciones crecieron horas más tarde, cuando la dupla volvió a ser fotografiada a su llegada al aeropuerto de São Paulo. En esta ocasión, arribaron juntos y acompañados por Chihiro, el caniche que Marquezine adoptó durante una relación anterior.

En estos últimos días, Mendes y Marquezine ya no ocultan su amor, si bien no hicieron oficial su relación, se los ve abrazados y a los besos en las playas de Brasil.

Anteriormente, Marquezine mantuvo una relación intermitente con Neymar Jr. entre 2013 y 2018, uno de los romances más mediáticos del fútbol y la farándula brasileña, y a comienzos de 2025 finalizó su noviazgo con João Guilherme.

Por su parte, Mendes tuvo un vínculo muy expuesto con la cantante Camila Cabello y fue recientemente vinculado a la activista Helena Gualinga, con quien se lo vio en vacaciones pasadas en Ecuador.