Escándalo tras la muerte de Dolly Parton: orden de restricción contra su sobrino por presuntas amenazas

La muerte de Dolly Parton abrió un inesperado conflicto alrededor de su patrimonio. Danny Nozell, histórico representante de la estrella del country, acudió a la Justicia para solicitar una orden de restricción contra Bryan Seaver, sobrino de la artista y quien durante dos décadas estuvo a cargo de su seguridad, tras acusarlo de amenazas, intimidación y coacción contra empleados y socios comerciales.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, en base a una publicación de Variety, Seaver fue despedido el pasado 15 de septiembre, unas tres semanas después de la muerte de Parton. Junto con él, la empresa She’s Alive LLC (SAL), encargada de gestionar los negocios de la cantante, puso fin a la relación con su compañía de seguridad, Squadron Augmented Protection Services.

Las graves acusaciones contra el sobrino de Dolly Parton

La presentación judicial sostiene que Seaver habría iniciado una campaña de amenazas, intimidación y coacción algunas semanas antes de la muerte de su tía y que esa conducta habría continuado después del fallecimiento.

De acuerdo con la documentación revisada por Variety, los mensajes estaban dirigidos a empleados, abogados y socios comerciales vinculados con el patrimonio de Parton. Entre las acusaciones figura que Seaver habría amenazado con perjudicar los negocios y las asociaciones comerciales de la cantante si no recibía el dinero que consideraba que le correspondía.

En algunos de los mensajes incorporados al expediente, el exjefe de seguridad se describió como “mercenario” y “asesino” y realizó referencias a su experiencia militar y al comercio internacional de armas. La presentación judicial también menciona el acceso que tuvo durante años a información sobre las rutinas, la seguridad y los negocios de Parton.

Empleados con custodia y renuncias por temor

Siempre según la denuncia, la situación habría generado un clima de temor entre integrantes de She’s Alive. Algunos empleados dejaron de concurrir a las oficinas y la compañía debió contratar seguridad privada para proteger tanto los lugares de trabajo como los domicilios de parte del personal.

Además, los abogados de la empresa sostienen que una profesional que trabajaba en cuestiones vinculadas al patrimonio de Parton abandonó sus funciones después de ser objeto de las presuntas intimidaciones.

El escrito judicial señala que las consecuencias de las supuestas amenazas ya comenzaron a afectar el funcionamiento de la organización y reclama una intervención rápida de la Justicia para evitar nuevos episodios.

Qué respondió Bryan Seaver a las acusaciones

Seaver, por su parte, negó que sus expresiones hayan constituido amenazas. En declaraciones difundidas por TMZ y recogidas por Variety, reconoció parte del lenguaje incluido en los mensajes, pero sostuvo que se trató de conversaciones privadas mantenidas en un contexto de enojo y duelo tras la muerte de Parton.

El sobrino de la artista había trabajado durante aproximadamente 20 años como responsable de su seguridad y fue además quien comunicó públicamente el fallecimiento de su tía mediante un video publicado en Instagram.

Bryan Seaver fue quien anunció la muerte de Dolly Parton

Dolly Parton murió el 25 de agosto de 2026, a los 80 años, en Nashville. La noticia fue anunciada inicialmente por Seaver en nombre de la familia de la cantante. Posteriormente, representantes de la artista informaron que había atravesado una breve batalla contra el cáncer.

Menos de un mes después de su muerte, la disputa con su sobrino abre ahora un complejo capítulo judicial alrededor de la estructura empresarial y el legado de una de las figuras más importantes de la música country estadounidense.