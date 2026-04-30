La presidenta de Pillmatún criticó el accionar de Cipolletti en la Liga Confluencia: «Las reglas son para todos»

La Liga Deportiva Confluencia sumó otra polémica. Lo que debía ser la disputa de un partido pendiente por la fecha 7 entre Pillmatún y Cipolletti terminó en un conflicto reglamentario que ahora está en manos del Tribunal de Disciplina.

El conflicto, que una vez más queda pendiente de resolución, se desató luego de que Cipolletti comunicara que no se presentaría a disputar el encuentro programado enUnión de Allen.

En el escrito, la dirigencia del club cipoleño alegó la “salvaguarda de sus derechos reglamentarios” y anticipó que, en caso de recibir sanciones, recurrirá al Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA).

A pesar de la publicación del comunicado, Pillmatún se presentó en Allen, firmó planillas con la terna arbitral y ahora deberá esperar la resolución del fallo, tal como ocurrió en el duelo entre Deportivo Roca y Catriel.

Respecto a los hechos,Karina Álvarez, presidenta de Pillmatún, en diálogo con Diario RÍO NEGRO, no ocultó la incomodidad por la situación y apuntó contra el accionar del club Cipolletti. “Es un lío importante. No está bueno. Me gustaría estar hablando con el resultado del partido. Estas cosas manchan el fútbol”, lamentó.

El trasfondo del conflicto está vinculado a la organización del encuentro. Según explicó Álvarez, la programación fue definida por la Comisión Directiva y aprobada “por amplia mayoría” en el Consejo Directivo, integrado por los 26 clubes, entre ellos el propio Cipolletti”, remarcó.

“No se debe desconocer esa decisión. Si las reglas son válidas para una situación, lo son para todas.» Karina Álvarez, presidenta de Academia Pillmatún

Además, cuestionó las formas en las que el club visitante comunicó su postura. “Cipolletti envió la nota primero a redes sociales y por WhatsApp solamente. A mí no me notificaron formalmente. No es un modo fehaciente”, señaló.

En esa línea, la dirigente también marcó contradicciones en el posicionamiento del club. “Cipolletti forma parte del Consejo, votó decisiones similares en otros casos y también integra el tribunal provisorio. Entonces es contradictorio el accionar.»

Otro de los puntos de discusión fue la sede del partido. Mientras Pillmatún aceptaba alternativas, desde Cipolletti insistieron en jugar en el predio 15 de Octubre. “Tiene dos canchas habilitadas por la Liga. Si no quieren usar La Visera, no es tema del resto. No se puede arrastrar a todos los clubes a su estructura”, sostuvo.

Además, Álvarez aclaró que no están en contra de la institución. “No estamos en contra de Cipolletti, pero estas situaciones duelen. Hay reglas y hay que respetarlas”, insistió.

En otro orden, la presidenta anticipó que en los próximos días se votará una moción para que haya un horario oficial para los partidos que deban jugarse entre semana.

Por último, respecto a la demora de los fallos, comentó que durante la semana hubo una capacitación sobre la utilización del sistema Comet y el Tribunal de Disciplina. «Vino gente del Consejo Federal y recalcaron que las sanciones tienen que ser semanales», concluyó.

El antecedente del fallo a favor de Deportivo Roca

Ante los hechos, el foco estará puesto en lo que determine el Tribunal de Disciplina, que ya tiene un antecedente reciente en una situación similar. Hace unos días, falló a favor de Deportivo Roca en su cruce ante Catriel, correspondiente a la fecha 5, luego de que el equipo visitante no se presentara.

En aquel caso, el Tribunal desestimó el reclamo de Catriel, que no pudo viajar por un desperfecto mecánico, y le otorgó los puntos al Naranja.

El argumento principal en ese fallo fue que Catriel realizó avisos informales vía WhatsApp, lo cual no constituyó una notificación fehaciente ante la Liga. Por el contrario, Deportivo Roca cumplió con el protocolo: se presentó en el Luis Maiolino y firmó las planillas correspondientes.

El reglamento 2026 de la Liga Deportiva Confluencia