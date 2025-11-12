Espárragos y frutillas: los sabores frescos y saludables que marcan la primavera

La primavera, una de las estaciones más esperadas por su energía renovadora. Días más largos, temperaturas agradables y una explosión de colores en la naturaleza invitan a cambiar también nuestra alimentación.

En esta época del año, las verduras y frutas de estación llegan con más sabor, mejor valor nutricional y, además, a precios más convenientes. Entre los cultivos que anuncian la nueva temporada, dos se destacan por su frescura y valor nutritivo: los espárragos y las frutillas.

Espárragos: el lujo verde de la primavera

Si hay una verdura que se hace desear durante el año, son los espárragos. En su versión fresca, solo aparecen en primavera, convirtiéndose en uno de los productos más esperados por los amantes de la cocina saludable.

El espárrago (Asparagus officinalis L.) es una planta perenne que puede producir durante más de diez años. Su cultivo requiere paciencia: desde la siembra hasta la primera cosecha pueden pasar hasta tres años, pero luego regala muchas temporadas de brotes tiernos y sabrosos.

¿Verdes o blancos?

La diferencia está en la forma de cultivarlos: los verdes crecen al sol y desarrollan clorofila, mientras que los blancos se cubren de tierra o se cultivan sin luz, por lo que conservan su tono pálido y sabor más suave.

Cómo disfrutarlos:

Los espárragos pueden hervirse, cocinarse al vapor, gratinarse, o incluso prepararse a la parrilla o en tartas. Con un toque de aceite de oliva, limón o una salsa liviana, no necesitan mucho más para brillar.

Valor nutricional:

Además de su sabor único, los espárragos aportan múltiples beneficios:

Solo 18 calorías por cada 100 gramos.

Alto contenido de agua y fibra soluble (inulina), que favorece la salud intestinal.

Vitaminas C y E, y compuestos antioxidantes como betacarotenos y flavonoides.

Un dato curioso: algunas personas notan un olor particular en la orina después de comerlos. Esto se debe a compuestos azufrados que el cuerpo metaboliza y elimina naturalmente, aunque no todos pueden percibirlo debido a diferencias genéticas.

Frutillas: el sabor más dulce de la primavera

Las frutillas anuncian que los días cálidos están cerca. Su color, aroma y sabor las convierten en un ícono de la estación y en una de las frutas más esperadas del año.

Aunque hoy se consiguen durante casi todo el año, es en primavera cuando alcanzan su mejor punto de madurez y sabor. Además, son una excelente opción para quienes buscan cuidarse sin resignar placer:

Aportan solo 40 calorías por cada 100 gramos.

Media kilo de frutillas equivale a 200 calorías, con 10 gramos de fibra y el doble de vitamina C que la recomendada diariamente.

Son ricas en antioxidantes (flavonoides y polifenoles) que ayudan a combatir el envejecimiento celular y la inflamación.

Cómo disfrutarlas:

Las frutillas frescas son perfectas como colación o postre natural. No necesitan azúcar ni crema para lucirse, aunque podés acompañarlas con yogur natural o una mezcla de queso untable descremado, esencia de vainilla y unas gotas de edulcorante.

Curiosidades del cultivo:

La frutilla también es una planta perenne, pero a diferencia del espárrago, crece a ras del suelo. Sus tallos rastreros —llamados estolones— permiten generar nuevas plantas fácilmente.

Y un dato botánico: lo que comemos como “fruto” en realidad es el receptáculo de la flor. Los pequeños puntos oscuros en la superficie son los verdaderos frutos, llamados aquenios, cada uno con una semilla en su interior.

Comer de estación: una forma natural de cuidarse

Incorporar frutas y verduras propias de cada estación no solo mejora el sabor de los platos, sino que también aporta más nutrientes y favorece la sostenibilidad.

La primavera es ideal para renovar el cuerpo y la mente: comidas más frescas, coloridas y naturales ayudan a acompañar el cambio de clima y de energía.

Así que ya sabés: espárragos y frutillas son mucho más que dos ingredientes de temporada. Son un símbolo de lo que la primavera representa: vida, frescura y bienestar.

Con información del Consejo Argentino sobre Seguridad de Alimentos y Nutrición